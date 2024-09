Ipec Juazeiro do Norte: em quem o eleitor de Glêdson, Arnon e Nelinho em 2020 pretende votar em 2024

A primeira rodada da pesquisa Ipec para a disputa pela Prefeitura de Juazeiro do Norte, divulgada na quinta-feira (5), comparou o voto dos eleitores nas eleições de 2020 com a intenção de voto para a disputa eleitoral de 2024.

Os números apontam que o eleitor do prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) em 2020 permanece fiel ao candidato — que tenta reeleição inédita na cidade. Por outro lado, entre os eleitores dos adversários do atual prefeito em 2020, a tendência é migrar para Fernando Santana (PT).

Veja também PontoPoder Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: Glêdson Bezerra tem 49%; Fernando Santana, 37% PontoPoder Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: confira a rejeição dos candidatos à Prefeitura

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares Cariri e ouviu 800 pessoas. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Juazeiro do Norte.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Comparação entre votos de 2020 e 2024

Entre os que votaram em Bezerra nas últimas eleições, 93% pretendem repetir o voto em outubro deste ano. Apenas 3% informaram que vão votar em Fernando Santana (PT), enquanto 1% pretende votar em Sued Carvalho (UP).

Lino Alves (PCO) não pontuou entre esses eleitores, assim como votos nulos e brancos. Já 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Entre os eleitores dos adversários de Glêdson Bezerra em 2020, a maioria tende a migrar para Fernando Santana.

Entre os que votaram em Arnon Bezerra (na época no PTB) em 2020, 56% devem votar em Santana, segundo a pesquisa. Outros 31% pretendem votar em Glêdson Bezerra.

Já 3% dos eleitores de Arnon Bezerra disseram que vão votar em Sued Carvalho e 2% em Lino Alves. Brancos e nulos representam 6% destes eleitores e não sabem ou não responderam somam 2%.

Já entre os que escolheram Nelinho (na época no PSDB) nas últimas eleições, 51% devem votar agora no candidato do PT. Outros 29% disseram que irão votar em Glêdson Bezerra.

Ainda entre os eleitores de Nelinho, 4% devem votar em Sued Carvalho e 2% em Lino Alves, enquanto 9% disseram que irão votar branco ou nulo. 6% entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

O Ipec mensurou ainda como irão votar, em 2024, os eleitores que votaram branco, anularam ou não votaram em 2020, além daqueles que votaram em outros candidatos — nas últimas eleições, também concorreram Ana Paula Cruz (na época, no PSB) e Demontieux Cinquentinha (na época, no Psol).

Somados, a maioria destes eleitores irão votar em Fernando Santana — um total de 45%. Já 33% declararam votar em Glêdson Bezerra. Lino Alves e Sued Carvalho pontuaram 3% cada. Outros 13% pretendem votar nulo ou branco, enquanto 6% não souberam ou não quiseram responder.

Pesquisa Ipec

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares Cariri, foi realizada pelo instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) e está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob protocolo CE-07068/2024. O nível de confiança estimado é de 95%.

Veja também PontoPoder Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: veja nível de decisão do voto entre eleitores de Glêdson e Fernando PontoPoder Pesquisa Ipec Juazeiro do Norte: veja como os eleitores avaliam as gestões de Glêdson, Elmano e Lula

Os 800 eleitores foram ouvidos de forma presencial, com a aplicação de questionário estruturado junto a uma amostra representativa do eleitorado em estudo.

Análise da pesquisa