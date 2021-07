Internado, Bolsonaro participa de live em inauguração de agência bancária no interior do Ceará

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou de uma live, na manhã deste sábado (17), transmitida durante a inauguração de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) em Missão Velha, na Região do Cariri. Em setembro de 2020, durante visita à região, ele informou ter sido cobrado por moradores para abertura de uma unidade do banco no Município.

A inauguração teve a participação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que foi até a cidade para a cerimônia. De acordo com o economista, esta é a quarta unidade de um plano de abertura de outras 450 pelo Brasil.





Ainda internado em São Paulo após passar por procedimento médico no início da semana, Bolsonaro fez um breve discurso e relembrou a passagem por Missão Velha no ano passado. O presidente cumpria agenda no estado da Paraíba e fez uma parada não programada no Município.

"Parei e fui muito bem recebido, como sou em qualquer lugar do Brasil. O povão, inclusive, me levou para o bar do Beiçada, eu dei uma taca de sinuca e tomei um refrigerante", relembrou.

Legenda: Presidente causou aglomeração em um bar de Missão Velha no ano passado

Na ocasião, Bolsonaro causou aglomeração e não usou máscara, item já à época obrigatório em todo o Estado por conta da pandemia de Covid-19.

Comparação com terra natal

Na inauguração deste sábado, Bolsonaro comparou a cidade do interior cearense com a sua terra natal, Eldorado Paulista (SP). "Eu sei que é gratificante uma agência bancária no município. Na minha cidade, quando era garoto, também não tinha uma agência bancária", disse.

O Chefe do Executivo voltou a dizer, assim como fez em uma postagem em redes sociais recentemente, que a obstrução intestinal ocorrida no início dessa semana foi ainda em função da facada que recebeu em 2018, durante a campanha eleitoral. "Trava o intestino e a gente dificilmente deixa de realizar uma cirurgia. Mas Graças a Deus não foi preciso", disse.