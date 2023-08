Iniciativa da Assembleia Legislativa, Marcha em Defesa das Mulheres ocorre neste sábado (5)

Fortaleza recebe a 1ª Marcha em Defesa das Mulheres, iniciativa da Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A mobilização ocorre no sábado (5). Inicia-se no prédio da Procuradoria às 7h30 e vai até a Praça Portugal.

“A Marcha tem o intuito de chamar atenção da sociedade num geral. A luta desse enfrentamento à violência contra a mulher não pode ficar restrita às mulheres que já estão nessa causa. Precisamos ampliar, trazer mais homens”, observa a coordenadora da Procuradoria, deputada Lia Gomes (PDT).

“As leis vêm, mas a cultura não deixa que as pessoas obedeçam”, levando à perpetuação de um cenário de violência de gênero", aponta Lia.

O trajeto vai contar com um "trenzinho" para levar pessoas com problemas de mobilidade ou idosas, mas a caminhada segue para os demais. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado na interdição do percurso e na organização do trânsito.

Educação em direitos

Como comenta Lia, as ações da Procuradoria também são focadas em promover uma formação em direitos, a fim de educar mulheres sobre que legislações e equipamentos podem assegurá-las e homens sobre uma cultura de respeito.

"É muito comum a gente chegar nos municípios, falar dos outros quatro tipos de violência (além de física, psicológica, moral, sexual e patrimonial) e as mulheres ficarem 'nossa, eu não sabia que sofria esse tipo de violência, passo por isso em casa'", relata.

Além disso, atua em coordenação com câmaras municipais e prefeituras do interior, a fim de oferecer um atendimento mais direcionado para esse público. Atualmente, mais de cem casas legislativas contam com mini procuradorias da mulher.

“A gente sabe que os municípios estão passando por um momento difícil de queda da arrecadação por causa da redução do ICMS, do Fundo de Participação, mas a gente tem conseguido dar um jeitinho, pega uma psicóloga que já é da prefeitura, dá uns dias por semana”, explica.

Serviço

1ª Marcha em Defesa das Mulheres

Concentração: avenida Desembargador Moreira, 2930, Dionísio Torres

Horário: 7h30

Destino: Praça Portugal

