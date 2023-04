Lia Gomes diz torcer por reaproximação dos irmãos e relembra divergências de 2022: 'foi horrível'

A deputada estadual Lia Gomes (PDT) diz torcer para que os irmãos Ciro e Cid consigam resolver as divergências “momentâneas” e se reconciliem após o distanciamento causado pelo racha entre PDT e PT nas eleições de 2022. Eleita pela primeira vez a um cargo eletivo em 2022, a parlamentar fez uma campanha em meio à crise familiar em que os irmãos ficaram em lados opostos: “foi horrível pra mim. Algo para esquecer”.

Lia, evidentemente, acompanha de perto o momento interno na família que tem dois dos principais líderes da política cearense na última década. Segundo ela, até por conta das circunstâncias, Ciro Gomes, que está nos Estados Unidos, é quem está mais ressentido com a situação.

“O Ciro está viajando, deve voltar agora (nos próximos dias). Por conta de tudo que aconteceu, ele ainda está chateado. Ciro formou uma geração de políticos no Estado, entre eles o próprio Cid”, diz a irmã, ao reforçar a torcida para que os irmãos se reaproximem.

"Às vezes, as pessoas não sabem, mas o Ciro é uma pessoa muito amorosa. Sempre cuidou de todos nós irmãos. Muito atencioso. Então, torço muito para que eles se entendam e acredito nisso", reforçou.

Ainda durante a campanha eleitoral do ano passado, Ciro Gomes, em entrevista a veículos nacionais, chegou a dizer que se sentia “apunhalado pelas costas” ao se referir aos irmãos Cid e Ivo, prefeito de Sobral.

Ainda na fase de pré-campanha, Cid e Ivo defendiam a tese de uma candidatura à reeleição de Izolda Cela e não de Roberto Cláudio, como defendeu Ciro. As divergências se tornaram públicas após entrevista que Ivo deu a esta Coluna às vésperas da reunião do diretório do PDT para tratar sobre o assunto.