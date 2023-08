Greve de prefeitos no Ceará: o que está previsto de mobilização nesta quarta-feira (30)

Está prevista para esta quarta-feira (30) a mobilização que irá paralisar o funcionamento de gestões municipais do Ceará. Provocado pela queda no volume de receitas que sustentam a prestação dos serviços públicos destas cidades, o ato está sendo articulado localmente pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece). Uma mobilização deve ocorrer às 9h nas proximidades da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

"A iniciativa conta com o apoio da Aprece e de outras entidades municipalistas do Nordeste. A paralisação, que não incluirá os serviços essenciais prestados pelas prefeituras, pretende chamar a atenção do Governo Federal e do Congresso para a situação dos municípios, que já se encontra insustentável, beirando um colapso", informou a entidade em nota pública quando do primeiro anúncio da paralisação, no dia 20 de agosto.

Nessa terça-feira (29), algumas horas antes do protesto ser iniciado, a lista atualizada de municipalidades cearenses que aderiram ao ato já chegava a 172 participantes.

Nelas, segundo indicou a organização, somente irão permanecer ativos durante a data os serviços considerados essenciais, como a prestação de atendimentos de urgência e emergência em saúde, a coleta de lixo e a segurança pública.

Além da suspensão das atividades, ficou definido entre os signatários da estratégia, uma série de medidas de sensibilização da sociedade civil e da classe política, por meio da comunicação oficial das prefeituras e de outras ações programadas.

Paralisação decretada

Uma reunião foi convocada na última quarta-feira (23) para definir os detalhes da paralisação. Ao que disse a instituição, ela será realizada através da criação de decretos pelas prefeituras que aderiram. Impossibilitadas de decretarem uma greve propriamente dita, os atos oficiais definirão o dia como ponto facultativo.

"A gente quer fazer esse momento de conscientização, programado, de forma cautelar e preventiva. Se nada for feito, se nada acontecer para aliviar os cofres dos municípios, acontecerá que muitos deles terão paralisações, como greves por falta de salários, falta de medicamentos e diminuição dos serviços", salientou o presidente da entidade, o prefeito de Chorozinho, Júnior Castro (sem partido).

Legenda: Até o momento, "Greve dos Prefeitos" conta com 172 adesões Foto: Bruno Leite / Diário do Nordeste

Em Solonópole, no Sertão Central, irão continuar funcionando na data da paralisação serviços como o atendimento na unidade hospitalar administrada pelo Município, a limpeza pública e as operações da guarda municipal, responsável pela proteção do patrimônio.

"Vamos, ao longo desta semana, conversar com os vereadores e os secretários, dando ciência do momento que estamos vivendo, das dificuldades", disse a prefeita da cidade, Ana Vladia (PSD).

A visão de dificuldade também é compartilhada pelo prefeito de Piquet Carneiro, Bismark Barros (PDT). "Nunca foi fácil fazer gestão e agora está pior ainda. Nos últimos meses, estamos sentindo uma grande dificuldade por conta da falta ou engessamento da receita da União, que não está chegando aos municípios", acrescentou.

Apenas na saúde, segundo o gestor, há uma diferença de 80% no envio de recursos para o custeio da saúde, se comparado ao mesmo período. "Significa um grande volume financeiro a menos só na saúde. É muito desgastante e compromete a gestão como um todo", lamenta.

Mais adesões

Por conta da abrangência da problemática, cidades de mais 15 estados irão promover iniciativas semelhantes. Conforme indicou um estudo da Confederação Nacional de Municípios (CNM), 51% das prefeituras brasileiras apresentaram um déficit nas receitas e um aumento do gasto público nos últimos seis meses.

A situação, alegou a Confederação, está fazendo com que as gestões desembolsem mais do que recebem mediante a aplicação de impostos ou pelo recebimento de repasses, uma vez que estes entes, sobretudo os menores, apresentam uma dependência destas transferências.

A principal problemática está relacionada com a oscilação no envio de verbas do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e previsão de queda para o mês de agosto.

"No mês de julho, a queda no FPM chegou a 34% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dados da CNM apontam que 51% dos municípios enfrentam dificuldades financeiras, especialmente pela queda de 23,54% no FPM em agosto e atrasos em outros repasses, como os royalties de minerais e petróleo", destacou a Associação dos Municípios do Estado do Ceará.

O represamento de emendas de custeio do Sistema Único de Saúde (SUS) e a redução de 4,5% na repartição da cota do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) agravaram ainda mais a situação.

No último dia 15 de agosto, cerca de 2 mil mandatários e mandatárias de prefeituras do País foram até Brasília para um encontro realizado pela CNM. Na oportunidade, os chefes dos Executivos estiveram com parlamentares das bancadas estaduais para solicitarem o atendimento a quatro pautas específicas.

Na lista de reivindicações estava o apoio à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta os repasses do FPM e ao projeto de lei para recuperação do ICMS pelos estados, a redução da alíquota do INSS e a liberação das emendas de custeio da saúde.

Lista de estados com municípios que aderiram à "greve"

1. Bahia

2. Maranhão

3. Alagoas

4. Paraná

5. Minas Gerais

6. Rio Grande do Norte

7. Piauí

8. Tocantins

9. Ceará

10. Pernambuco

11. Pará

12. Paraíba

13. Goiás

14. Mato Grosso

15. Mato Grosso do Sul

16. Santa Catarina

Municípios do Ceará que irão participar do ato

1. Abaiara

2. Acaraú

3. Acopiara

4. Aiuaba

5. Alcântaras

6. Altaneira

7. Alto Santo

8. Amontada

9. Antonina do Norte

10. Apuiarés

11. Aquiraz

12. Aracati

13. Aracoiaba

14. Ararendá

15. Araripe

16. Aratuba

17. Arneiroz

18. Assaré

19. Aurora

20. Baixio

21. Banabuiú

22. Barbalha

23. Barreira

24. Barro

25. Barroquinha

26. Baturité

27. Beberibe

28. Bela Cruz

29. Boa Viagem

30. Brejo Santo

31. Camocim

32. Campos Sales

33. Canindé

34. Capistrano

35. Caridade

36. Cariré

37. Caririaçu

38. Carnaubal

39. Cascavel

40. Catarina

41. Catunda

42. Caucaia

43. Cedro

44. Chaval

45. Choró

46. Chorozinho

47. Coreaú

48. Crateús

49. Crato

50. Croatá

51. Cruz

52. Deputado Irapuan Pinheiro

53. Ererê

54. Eusébio

55. Farias Brito

56. Forquilha

57. Fortim

58. Frecheirinha

59. General Sampaio

60. Graça

61. Granja

62. Granjeiro

63. Groaíras

64. Guaiúba

65. Guaraciaba do Norte

66. Guaramiranga

67. Hidrolândia

68. Ibaretama

69. Ibiapina

70. Ibicuitinga

71. Icapuí

72. Icó

73. Iguatu

74. Independência

75. Ipaporanga

76. Ipaumirim

77. Ipú

78. Iracema

79. Irauçuba

80. Itaiçaba

81. Itaitinga

82. Itapajé

83. Itapiúna

84. Itarema

85. Itatira

86. Jaguaretama

87. Jaguaribara

88. Jaguaribe

89. Jaguaruana

90. Jardim

91. Jati

92. Jijoca de Jericoacoara

93. Juazeiro do Norte

94. Jucás

95. Lavras da Mangabeira

96. Limoeiro do Norte

97. Madalena

98. Maracanaú

99. Maranguape

100. Marco

101. Martinópole

102. Massapê

103. Mauriti

104. Meruoca

105. Milagres

106. Milhã

107. Miraíma

108. Missão Velha

109. Mombaça

110. Monsenhor Tabosa

111. Morada Nova

112. Moraújo

113. Mucambo

114. Mulungu

115. Nova Olinda

116. Novo Oriente

117. Ocara

118. Orós

119. Pacajus

120. Pacatuba

121. Pacoti

122. Pacujá

123. Palhano

124. Palmácia

125. Paracuru

126. Paraipaba

127. Paramoti

128. Pedra Branca

129. Penaforte

130. Pentecoste

131. Pereiro

132. Pindoretama

133. Piquet Carneiro

134. Pires Ferreira

135. Poranga

136. Porteiras

137. Potengi

138. Potiretama

139. Quiterianópolis

140. Quixadá

141. Quixelô

142. Quixeramobim

143. Quixeré

144. Redenção

145. Reriutaba

146. Russas

147. Saboeiro

148. Salitre

149. Santana do Acaraú

150. Santana do Cariri

151. São Benedito

152. São Gonçalo do Amarante

153. São João do Jaguaribe

154. São Luís do Curu

155. Senador Pompeu

156. Senador Sá

157. Solonópole

158. Tabuleiro do Norte

159. Tamboril

160. Tarrafas

161. Tauá

162. Tejuçuoca

163. Tianguá

164. Trairi

165. Tururu

166. Umari

167. Umirim

168. Uruburetama

169. Uruoca

170. Varjota

171. Várzea Alegre

172. Viçosa do Ceará