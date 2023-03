Governo proíbe testes em animais para produtos de cosméticos e perfumes

O Conselho Nacional de Experimentação Animal (Concea) proibiu pesquisa científica e de desenvolvimento e controle da qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes em animais vertebrados, exceto seres humanos.

A determinação ressalta que a proibição é válida para formulações que utilizem "ingredientes ou compostos com segurança e eficácia já comprovadas cientificamente".

A determinação ressalta que métodos já comprovados cientificamente podem continuar sendo testados em animais.

Segundo a norma, é obrigatório o uso de métodos alternativos reconhecidos pelo Concea em pesquisa científica, no desenvolvimento e controle da qualidade de produtos de higiene pessoal, cosméticos ou perfumes.

A determinação do órgão foi publicada na edição desta quarta-feira (1º), no Diário Oficial da União do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Resolução nº 58). A resolução normativa entra em vigor já nesta quarta.