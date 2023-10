Gleisi Hoffmann tem alta hospitalar cinco dias após cirurgia cardíaca

Gleisi Hoffmann (PT-PR), de 58 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (5), após passar por uma cirurgia cardíaca no último sábado (30). Nas redes sociais, a presidente do PT agradeceu a equipe do hospital DF Star, onde realizou o procedimento.

"Junto com Lindbergh Farias, que me cuidou tão bem todo esse tempo. Agradeço a todos(as) que me acompanharam nesse processo, enviaram força, torceram e rezaram por mim! Agradeço a toda equipe do hospital DFStar, pela atenção e carinho, em especial a maravilhosa Dra. Ludhmila Hajjar e meu cirurgião Dr. Fernando Atik, a Dra Clarice, Dr Eduardo Osaka e Dr Allisson Borges", escreveu.

Gleisi foi internada na última sexta-feira (29) e foi submetida a cirurgia para revascularização do miocárdio.

O procedimento inclui realização de dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea adequada ao coração.

A deputada tinha quadro de obstrução coronária — que ocorre quando placas de gordura se depositam no interior das artérias, atrapalhando o fluxo e causando a má irrigação do músculo cardíaco.