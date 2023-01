Gardel Rolim toma posse como presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Ocorreu, neste domingo (1º), por volta das 15h, a posse da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza, com Gardel Rolim (PDT) na presidência. A assinatura do termo, que consolida a mudança de gestão, ocorreu na sala da Presidência da Casa, até então ocupada por Antônio Henrique (PDT).

Agora, o próximo passo, segundo Gardel, é reunir a nova Mesa para planejar os próximos dois anos de gestão. Ao Diário do Nordeste, o vereador antecipou o que deve estar em pauta nas discussões.

"Neste momento, o que me vem à mente é muito forte no sentido de fortalecermos a Escola de Parlamento, trazer os grandes debates da cidade para discutir na Câmara Municipal, fazer um link da Escola do Parlamento com as discussões em plenário e fortalecer cada vez mais a Central da Cidadania, que é um espaço importante que aproxima o Poder Legislativo da população", disse.

Já neste ano, Gardel terá, também, o desafio de gerenciar as discussões complementares sobre isenção à taxa do lixo, de reorganizar a base de José Sarto (PDT) e de colocar em pauta as demais propostas que ficaram pendentes em 2022.

Nova Mesa

Além de Gardel, compõem o comando da Casa no biênio 2023-2024 os seguintes vereadores: 1º vice, Paulo Martins (PDT); 2º vice, Renan Colares (PDT); 3ª vice, Cláudia Gomes (PSDB); 1º secretário, Bruno Mesquita (Pros); 2º secretário, Fábio Rubens (PSB); 3ª secretária, Kátia Rodrigues (Cidadania); 1ª vogal, Ana Aracapé (PL); 2º vogal, Luciano Girão (PP); e 3ª vogal, Estrela Barros (Rede).

O grupo que sucedará o comando de Antônio Henrique na Câmara foi eleito em chapa única, em 1º de dezembro, com a aprovação de todos os 43 parlamentares.