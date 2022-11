Gardel Rolim é o indicado do PDT para disputa pelo comando da Câmara Municipal de Fortaleza

O líder do governo José Sarto (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim, é o nome indicado pelo PDT para à Presidência da Casa. O partido detém a maior bancada do Legislativo Municipal, com 10 membros, e bateu o martelo sobre a indicação nesta quinta-feira (3). A eleição para o comando ocorre no dia 1º de dezembro.

Dos dez vereadores, apenas Enfermeira Ana Paula prefeiru ainda não se comprometer em apoiar o colega. Após a definição, a bancada designou o próprio Gardel e o atual presidente da Câmara, Antônio Henrique, para conversar com o prefeito sobre a decisão.

O novo presidente assume o comando da Casa em 1º de janeiro. Antônio Henrique, o atual presidente, foi eleito deputado estadual e deverá mudar de ares no próximo ano. Ele toma posse na Assembleia em 1º de fevereiro.

Pelo rito, a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara exige a composição de uma chapa completa, com 10 membros. Pela proporcionalidade, o PDT faria jus a três vagas. Além de Gardel Rolim, os outros dois membros serão Paulo Martins e Renan Colares. As demais sete vagas serão preenchidas em contato com as demais bancadas.

Em contato com esta Coluna, o candidato do PDT disse que a partir de agora irá buscar os demais vereadores para apresentar seu nome. O objetivo, segundo afirmou, é que haja apenas uma única candidatura, mas o cenário poderá não se confirmar.

Possível concorrente

Legenda: O vereador Léo Couto trabalha nos bastidores para ser candidato à presidente da Casa Foto: Érika Fonseca

Um parlamentar que atua nos bastidores para chegar ao comando da Câmara é o vereador Léo Couto (PSB). Ele é vice-líder da gestão Sarto, mas a circunstância eleitoral – Leo apoiou Elmano de Freitas para governador e Camilo Santana para senador – tornou a situação desconfortável no diálogo com o prefeito Sarto.

Léo, entretanto, ainda não formalizou sua candidatura. Ele será um dos nomes a ser procurado por Gardel Rolim. “O ideal é que não tenhamos uma Câmara dividida em sua votação da Mesa. Por isso, vou dialogar com todos os vereadores, inclusive com o Léo”, disse ele.

Léo, que é filho do ex-presidente da Casa, José Maria Couto, também já iniciou diálogos com os colegas, apurou esta Coluna.