Franci Rocha é eleito prefeito de Viçosa do Ceará

A maioria dos eleitores de Viçosa do Ceará escolheu Franci Rocha (MDB) para comandar a Prefeitura do Município pelos próximos três anos. O político recebeu 17.945 votos e derrotou Divaldo Soares (PDT), neste domingo (5). A chapa eleita no ano passado para comandar a cidade foi cassada pela Justiça Eleitoral. No novo pleito, o emedebista conquistou 52,56% da preferência do eleitorado.

Franci assume o cargo ao lado do vice-prefeito eleito, conhecido como Shill (MDB). Durante a campanha, Franci recebeu forte apoio de Zé Firmino (MDB), o prefeito eleito no ano passado que acabou cassado.

CONFIRA O RESULTADO DA ELEIÇÃO SUPLEMENTAR EM VIÇOSA DO CEARÁ:

Franci Rocha (MDB): 17.945 (52,56%)

Divaldo Soares (PDT): 16.197 (47,44%)

(PDT): 16.197 (47,44%) Brancos: 501 (1,41%)

Nulos: 911 (2,78%)

Ao longo deste domingo, o clima no município foi de tranquilidade. Em nota, a Polícia Federal (PF) informou que não houve registro de prisão em flagrante, Termo Circunstanciados de Ocorrência (TCO) ou apreensão de bens

Eleições suplementares

As eleições suplementares em Viçosa do Ceará foram determinadas depois que o prefeito reeleito em 2020, José Firmino, teve a chapa cassada. À época, o caso virou uma queda de braço na Justiça.

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) confirmou a cassação por abuso de poder político e econômico ainda em fevereiro deste ano. Contudo, em maio, os dois voltaram a assumir a Prefeitura após liminar do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A permanência era provisória, valendo apenas até que o recurso especial fosse analisado pela Corte, o que ocorreu em outubro.

Atualmente, exerce o cargo de prefeito interino o presidente da Câmara Municipal, vereador Manoel Crente (MDB).

Turbulência política

Além de Viçosa do Ceará, o município de Barro, no Cariri, passa por eleições suplementares neste domingo. Em agosto deste ano, as cidades de Martinópole, Pedra Branca e Missão Velha também tiveram novos pleitos municipais.

Já a cidade de Jaguaruana passou por nova votação no último dia 7 de novembro. As eleições deste fim de semana são as últimas realizadas no Ceará em 2021, mas ainda existem municípios do Estado que aguardam desfechos judiciais sobre quem irá comandar a Prefeitura até o final de 2024.

Em Itaiçaba, o prefeito Frank Gomes (PDT) teve o mandato cassado pelo TRE, junto ao vice, Nilsinho (PP). Como a decisão só deve ser executada após esgotados os recursos, eles permanecem no cargo até julgamento no TSE, para onde o processo foi remetido no último dia 25 de agosto.

Em Morada Nova, o cenário é mais favorável ao prefeito Wanderley Nogueira (PT). Apesar de ser alvo de recurso interposto, pela coligação adversária, no Supremo Tribunal Federal (STF) tentando indeferir o registro de candidatura, a ação chegou à Corte após sucessivas derrotas na esfera judicial, no TRE-CE e no TSE.

Na última quarta-feira (1º), o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará confirmou a cassação do prefeito Edezio Sitonio, e da vice-prefeita Érika Frota, ambos do PDT, do município de Coreaú, na região Norte do Estado.

A chapa, eleita no pleito do ano passado, estava sendo acusada, pelo Ministério Público, de abuso de poder e compra de votos.

Em Capistrano, decisão em primeira instância cassou os diplomas e decretou inelegibilidade por oito anos do prefeito Júnior Saraiva (PSD), e o vice, Cláudio Saraiva (PSB), por abuso de poder político. Ainda cabe recurso no TRE.