Flávio Dino prorroga atuação da Força Nacional em Brasília até fevereiro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, decidiu manter a Força Nacional no Distrito Federal até o dia 4 de fevereiro. A portaria que trata da decisão foi publicada nesta segunda-feira (23), no Diário Oficial da União (DOU).

As forças de segurança diretamente ligadas ao Governo Federal atuavam com ênfase na Esplanada dos Ministérios desde o início do ano, quando já circulavam informações sobre possíveis manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no local, insatisfeitos com o resultado das eleições gerais do ano passado.

Conforme a portaria, a manutenção da Força Nacional é para "auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, no período de 20 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023".

Invasões terroristas

Desde as invasões terroristas à Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, o Governo decretou que um interventor ocuparia temporariamente o lugar do ex-titular da Segurança Pública do DF, Anderson Torres, exonerado do cargo pelo então governador Ibaneis Rocha (MDB) — atualmente, afastado da função, por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

O interventor escolhido pelo presidente para cuidar da pasta foi Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, que segue no cargo.