Exclusivo: Live PontoPoder entrevista a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins

A Live PontoPoder entrevista, nesta quinta-feira (31), a deputada federal e pré-candidata à Prefeitura de Fortaleza, Luizianne Lins (PT).

Ex-prefeita da capital cearense por oito anos, Luizianne Lins anunciou, na última quinta-feira (25), ao colunista Wagner Mendes, que irá disputar a candidatura do PT ao Paço Municipal.

A decisão de lançar o próprio nome ocorreu porque a ex-prefeita tem visto "os possíveis candidatos à Prefeitura já se colocando". A parlamentar tem sido um dos principais nomes apontados para concorrer em Fortaleza em 2024.

Outro nome que tem ganhado força é o do presidente da Assembleia Legislativa de Fortaleza, Evandro Leitão, que passa por impasse para se desfiliar do PDT e pode ter como destino partidário o PT.

A entrevista será conduzida pelos editores e colunistas do PontoPoder, Jéssica Welma e Wagner Mendes.

A Live do PontoPoder desta quinta-feira vai ao ar no Youtube do Diário do Nordeste, a partir das 17 horas. A edição é reprisada na sexta-feira, às 21 horas, na TV Diário.