Ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito de Itapipoca, Edísio Pacheco, morre aos 55 anos

O ex-deputado estadual do Ceará Edísio Pacheco morreu, nesta terça-feira (21), aos 55 anos, vítima de infecção, após passar por uma cirurgia no coração. Ele estava hospitalizado em Fortaleza para tratar de problemas na válvula mitral e lesão em uma coronária.

O velório deve ocorrer a partir das 14h, na Assembleia Legislativa. Em seguida, o corpo do ex-parlamentar será levado para Itapipoca, onde será enterrado, conforme informou ex-vice-governador Domingos Filho, amigo e líder partidário do ex-deputado.

Edísio também foi vereador e vice-prefeito de Itapipoca, município que representava. Neste ano, ele era pré-candidato a deputado estadual pelo PSD, partido liderado por Domingos Filho.

O atual prefeito da cidade, Felipe Pinheiro (PT), decretou luto oficial de três dias e emitiu nota de pesar pelo falecimento do ex-gestor.

"Com profunda tristeza acabo de receber a informação sobre o falecimento do ex-vice prefeito, deputado estadual e vereador Edísio Pacheco, confirmada agora a pouco pela sua família. Edisio foi um grande itapipoquense, ser humano excepcional, que sempre atuou na política pelo bem das pessoas tendo como principal marca o respeito por todos e todas", diz a nota.

Nas redes, autoridades cearenses e lideranças políticas prestaram solidariedade e lamentaram a morte do político cearense.

"Recebi com muito pesar a notícia do falecimento do ex-deputado estadual e ex-vice-prefeito de Itapipoca Edísio Pacheco. Meus sentimentos à família e amigos", disse o ex-governador Camilo Santana.

"Com muito pesar, me solidarizo com a esposa, filhos, parentes e amigos do meu querido amigo Edísio Pacheco que nos deixou tão precocemente", lamentou Domingos Filho.

Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão também lamentou a partida precoce de Edísio.

"Recebi com muita tristeza a notícia da morte do amigo e ex-deputado Edísio Pacheco, filho de Itapipoca. Que Deus conforte a família e os amigos neste momento de partida", salientou.

Vida pública