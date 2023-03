Evandro Leitão anuncia deputados que vão compor comissões estratégicas da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), anunciou, nesta quarta-feira (1º), a composição das comissões temáticas da Casa. Desde o retorno dos trabalhos, no início de fevereiro, os parlamentares articulavam as indicações.

A partir de quinta (2), devem começar a ser elegidos, dentro de cada comissão, quem ocupará os cargos de presidente e vice-presidente.

Confira a composição das comissões permanentes:

Constituição, Justiça e Redação

Júlio César Filho

De Assis Diniz

Alysson Aguiar

Romeu Aldiguei

Bruno Mesquita

Marcos Sobreira

Carmelo Neto

Felipe Mota

Leonardo Pinheiro

Suplentes: Larissa Gaspar, Messias Dias, Nizo Costa, Queiroz Filho, Guilherme Landim, Jeová Mota, Dra. Silvana, Sargento Reginauro e Agenor Neto

Orçamento, Finanças e Tributação

Sérgio Aguiar

Larissa Gaspar

Romeu Aldigueri

Burno Pedrosa

De Assis Diniz

Messias Dias

Carmelo Neto

Sargento Reginauro

Agenor Neto

Suplentes: Queiroz Filho, Luana Ribeiro, Jeová Mota, Antônio Granja, Alisson Aguiar, Nizo Costa, Alcides Fernandes, Felipe Mota e Davi de Raimundão

Agropecuária

Messias Dias

Agenor Neto

Romeu Aldigueri

Leonardo Pinheiro

Felipe Mota

Suplentes: Alysson Aguiar, Davi de Raimundão, Bruno Pedrosa, Almir Bié e Firmo Camurça

Educação Básica

Claudio Pinho

Emilia Pessoa

Queiroz Filho

Jô Farias

Larissa Gaspar

David Durand

Guilherme Sampaio

Suplentes: Antônio Henrique, Alysson Aguiar, Bruno Pedrosa, Julio César Filho, Messias Dias, Luana Ribeiro e Apóstolo Luiz Henrique

Defesa do Consumidor

Fernando Hugo

Guilherme Landim

Larissa Gaspar

Julio César Filho

Lia Gomes

Queiroz Filho

Agenor Neto

Suplentes: Lucilvio Girão, Bruno Pedrosa, Jô Farias, Nizo Costa, Cláudio Pinho, Antônio Henrique, Davi de Raimundão

Indústria, Desenvolvimento Econômico e Comércio

Firmo Camurça

Sergio Aguiar

Stuart Castro

Lucinildo Frota

Julio César Filo

Suplentes: Felipe Mota, Antônio Henrique, Nizo Costa, Luana Ribeiro e Alysson Aguiar

Direitos Humanos e Cidadania

Renato Roseno

Larissa Gaspar

Lia Gomes

Alysson Aguiar

Jô Farias

Suplentes: Nizo, Messias, Marcos Sobreira, Júlio Cesar Filho e Luana Ribeiro

Trabalho, Administração e Serviço Público

Jeová Mota

De Assis Diniz

Romeu Aldigueri

Cláudio Pinho

Júlio César Filho

Davi de Raimundão

Leonardo Pinheiro

Suplentes: Guilherme Landim, Nizo Costa, Marcos Sobreira, Bruno Pedrosa, Larissa Gaspar, Agenor Neto e Almir Bié

Viação, Transporte e Desenvolvimento Urbano

Antônio Henrique

Lucinildo Frota

Bruno Pedrosa

Nizo Costa

Firmo Camurça

Suplentes: Cláudio Pinho, Julio César Filho, Guilherme Landim, Stuart Castro, Felipe Mota

Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido

Lucinildo Frota

Renato Roseno

Leonardo Pinheiro

Romeu Aligueri

Sargento Reinauro

Suplentes: Almir Bié, Nizo Costa, Alysson Aguiar, Bruno Pedrosa e Felipe Mota

Previdência Social e Saúde

Guilherme Landim

Leonardo Pinheiro

Lia Gomes

Lucílvio Girão

Dra. Silvana

Agenor Neto

Alysson Aguiar

Suplentes: Bruno Pedrosa, Emília Pessoa, Romeu Aldiguere, Gabriela Aguiar, Carmelo Neto, Davi de Raimundão e Almir Bié

Ciência e Tecnologia e Educação Superior

Marcos Sobreira

Emilia Pessoa

Antônio Henrique

Davi de Raimundão

Luana Ribeiro

Suplentes: Jeová Mota, Nizo Costa, Bruno Pedrosa, Agenor Neto e Larissa Gaspar

Fiscalização e Controle

Agenor Neto

Carmelo Neto

De Assis Diniz

Júlio César Filho

Alysson Aguiar

Sérgio Aguiar

Antônio Henrique

Romeu Aldigueri

Felipe Mota

Suplentes: Davi de Raimundão, Alcides Fernandes, Lucinildo Frota, Emilia Pessoa, Messias Dias, Marcos Sobreira, Queiroz Filhoe e Sargento Reginauro

Defesa Social

Leonaro Pinheiro

Julio Cesar Filho

Romeu

Davi de

Sargento Reginauro

Suplentes: Almir Bié, Nizo Costa, Bruno Pedrosa, Agenor Neto e Felipe Mota

Infância e Adolescência

Luana Ribeiro

Larissa Gaspar

Lia Gomes

Jô Farias

Apóstolo Luiz Henrique

Suplentes: Alysson Aguiar, Almir Bié, Marcos Sobreira, Júlio César Filho e Emilia Pessoa

Juventude

Queiroz Filho

Julio Cesar Filho

Antonio Henrique

Emilia Pessoa

Jô Farias

Suplentes: Claudio Pinho, Larissa Gaspar, Bruno Pedrosa, Luana Ribeiro, Messias Dias

Desenvolvimento Regional, Recursos Hídricos, Minas e Pesca

Stuart Castro

Queiroz Filho

Nizo Costa

Cláudio Pinhio

Almir Bié

Suplentes: Lucinildo Frota, Guilherme Landim, Messias Dias, Marcos Sobreira e Leonardo Pinheiro

Cultura e Esportes

Emilia Pessoa

Jeová Mota

Larissa Gaspar

Almir Bié

Renato Roseno

Suplentes: Luana Ribeiro, Cláudio Pinho, Júlio César Filho, Leonardo Pinheiro e Gabriela Aguiar

Turismo e Serviço

Martha Gonçalves

De Assis Diniz

Jeová Mota

Agenor Neto

Felipe Mota

Suplentes: Carmelo Neto, Stuart Castro, Cláudio Pinho, Davi de Raimundão e Firmo Camurça

Proteção Social e Combate à Fome

Larissa Gaspar

Jô Farias

Lana Ribeiro

Lia Gomes

Renato Roseno

Suplentes: Messias Dias, Júlio César Filho, Gabriela Aguiar, Queiroz Filho e Emilia Pessoa

Corregedoria

Corregedor: Júlio César Filho

Substituto: Lucinildo Frota

Ouvidoria

Ouvidor: Leonardo Pinheiro

Substiuto: De Assis Diniz

Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares

Titular: Fernando Hugo

Adjuntos: Marcos Sobreira, Firmo Camurça, Dra. Silvana e Júlio César Filho

Procuradoria da Mulher

Titular: Lia Gomes

Adjuntas: Larissa Gaspar, Jô Farias, Emília Pessoa

Unipace

Presidente: Gabriela Aguiar

Vice-presidente: Renato Roseno