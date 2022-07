Eunício tem encontro com Lula em São Paulo para tratar de campanha no Ceará

No mesmo dia em que o PDT definiu que lançará o ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato à sucessão Estadual, o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) esteve reunido com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o deputado federal José Guimarães (PT) em São Paulo para tratar da campanha eleitoral no Ceará.

Após o encontro, o presidente do MDB no Estado disse que o diálogo foi "excelente". Na ocasião, ele ressaltou que, após andanças pelo interior do Ceará nas últimas semanas, o sentimento é de que a "população cearense quer retornar ao caminho da esperança, prosperidade e da justiça social".

Me reuni na tarde de hoje com o presidente @LulaOficial em São Paulo. Foi um diálogo excelente, onde tratamos dos desafios da conjuntura nacional, com especial atenção ao cenário político do nosso Ceará. pic.twitter.com/JOKTAZLMOx — Eunício Oliveira (@Eunicio) July 18, 2022

Eunício Oliveira Ex-senador e Presidente do MDB Ceará "Meu reuni com o presidente Lula em São Paulo. Foi um diálogo excelente, onde tratamos dos desafios da conjuntura nacional, com especial atenção ao cenário político do nosso Ceará. (...) E vamos pavimentar o caminho de Lula até à presidência da República. Estamos unidos nesta frente ampla pelo Brasil e pelo Ceará"

Na semana passada, Eunício reforçou, em entrevista ao Diário do Nordeste, seu veto ao nome de Roberto Cláudio como candidato do grupo governista. Ele articulava, inclusive, se lançar como candidato ao Governo do Estado, desde que com apoio do PT, de Camilo e de outros partidos políticos já mirando no racha entre PT e PDT caso a governadora Izolda Cela fosse preterida por sua legenda.

Rompe ou não?

Eunício é uma das lideranças que deve se reunir com a cúpula do PT no Ceará nesta semana para definir a estratégia eleitoral no Estado. Apesar de ainda não ter confirmado o rompimento com o PDT na disputa pelo Governo do Estado, lideranças do Partido dos Trabalhadores têm dado acenos de que o racha não está descartado.

Inclusive, nesta terça, o diretório petista divulgou que o encontro de hoje faz parte de uma agenda de articulações para definir o candidato ao Governo do Ceará.

Ainda na segunda, o ex-governador Camilo Santana lamentou a decisão do diretório do PDT em escolher a pré-candidatura de Roberto Cláudio para eleição deste ano. O ex-gestor da Capital foi escolhido após votação do diretório estadual pedetista, por 55 votos contra 29 e uma abstenção.

Camilo Santana Ex-governador do Ceará "Lamento muito que a primeira mulher governadora do Ceará não poderá concorrer à reeleição, após decisão do PDT. Siga firme, Izolda! O Ceará tem muito orgulho de sua força e determinação"

Para a deputada federal Luizianne Lins (PT), a escolha de Roberto é uma "demonstração clara de que o PDT não queria o apoio do PT".

Vice-presidente nacional do PT e articulado das eleições no Ceará, o deputado federal José Guimarães também se disse triste com a definição e ressaltou que ainda hoje se reuniria com o MDB, de Eunício, e com o PP, do deputado estadual Zezinho Albuquerque, para buscar "nossos caminhos no Ceará e o nosso palanque".

Nem Eunício e nem Zezinho comentaram o resultado do PDT.