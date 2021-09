Esposa e filha de Eduardo Bolsonaro também testam positivo para Covid-19

A esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro, anunciou que ela e a filha do casal de 11 meses também testaram positivo para a Covid-19. O político foi diagnosticado com a doença na semana passada, após retornar de uma viagem aos Estados Unidos na comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Heloísa Bolsonaro e a filha tiveram sintomas

Segundo Heloísa, ela sentiu dores no corpo, de cabeça, coriza, secreção e espirros no primeiro dia. Já a bebê teve febre e coriza, foi tratada com medicamentos sintomáticos e já se alimenta e brinca normalmente, informou a mãe. Ela ainda revelou que essa é a segunda infecção dela pela doença e a primeira de Eduardo.

A esposa do político disse ter tomado medicamentos que compõem o chamado ‘tratamento precoce’, mas declarou não ter feito uso desses remédios quando foi infectada durante a gravidez. No entanto, não há comprovação científica sobre a eficácia dos medicamentos citados pela jovem.

Casos de Covid-19 em comitiva

O político foi terceiro membro da comitiva presidencial que acompanhou Jair Bolsonaro aos EUA infectado com a doença. Além de Eduardo, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga também recebeu disgnóstico positivo para a doença, quando estava ainda em Nova York, onde permanece fazendo quarentena e se recuperando.

Um diplomata brasileiro, responsável por organizar os preparativos da viagem presidencial, foi o primeiro integrante da comitiva a testar positivo para a Covid-19.

Bolsonaro foi a cidade norte-americana para participar da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde fez um discurso defendendo o tratamento precoce da Covid durante a abertura do evento.