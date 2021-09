Bolsonaro testa negativo para Covid após viagem aos Estados Unidos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testou negativo para a Covid-19, neste domingo (26). O exame de RT PCR (teste molecular que detecta o material genético do vírus) foi feito nesta manhã, no Palácio da Alvorada, em Brasília. As informações são da CNN.

Bolsonaro seguia em isolamento conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A orientação ocorreu após três pessoas que estavam na comitiva do presidente em viagem aos Estados Unidos testarem positivo.

Na terça-feira (21), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Dois dias antes do diagnóstico, ele se reuniu com chefes de Estado, investidores e com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, em Nova York, nos Estados Unidos (EUA).

Outros dois ministros tiveram o diagnóstico confirmado para a doença: o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Os gestores fizeram parte da comitiva do presidente durante a viagem ao país norte-americano. A Anvisa recomendou que eles ficassem em isolamento.

Segundo o jornal Metrópoles, o ministro da Justiça, Anderson Torres, também testou negativo para a doença.