Equipe de transição de Elmano anuncia nove grupos de trabalho; veja coordenadores por área

A equipe de transição do governador eleito Elmano de Freitas (PT) se reuniu novamente nesta sexta-feira (18) para discutir os rumos dos trabalhos que antecedem a posse. Nesta data, foram definidos nove grupos de trabalho e seus respectivos coordenadores.

De acordo com o coordenador da transição, Eudoro Santana, na segunda-feira (21), a equipe vai receber um relatório do atual governo para organizar o calendário e iniciar as reuniões de cada núcleo no dia seguinte. Além dos seis integrantes da equipe de transição, outros três nomes que têm participado de forma voluntária também receberam funções nos grupos de trabalho.

Veja a relação dos coordenadores

Eudoro Santana: Ciência, Tecnologia e Educação Superior e Segurança

Luísa Cela: Proteção Social e Cultura

Alfredo Pessoa: Fazenda e Planejamento e Gestão

Augusta Brito: Saúde e Cidades

Max Quintino: Infraestrutura, Recursos Hídricos e Casa Civil

Ana Maria Fontenele: Educação

Salmito Filho: Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Meio Ambiente

Valdeci: Desenvolvimento Agrário e Esporte

Vladyson Viana: Turismo e Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Cada um dos indicados nesta sexta vai formar núcleos para discutir cada área. Os grupos devem ser compostos por até 12 pessoas. A ideia é que especialistas, entre outras pessoas que participaram da elaboração dos plano de governo, sejam convidadas para esse processo.

"Segunda a gente recebe o material do governo para fazer a distribuição das pastas e conversar sobre os procedimentos, como locais (em que devem ocorrer os encontros). Na terça-feira (22), já tem que estar funcionando tudo pra concluir o 'retrato' em uma semana", afirma Eudoro.

Segundo ele, incialmente, o prazo máximo para entregar o ultimo relatório a Elmano era em 13 de dezembro, mas combinaram, nesta sexta, de entregar até o dia 11 para ter uma "folga" de avaliação.

"Isso não quer dizer que a gente vai entregar tudo no dia 11, vamos entregando no dia 9, dia 8, porque tem secretaria mais fácil de ser concluída e tem outras imensas, com várias vinculadas", aponta.