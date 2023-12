Em primeira votação aberta, Alece aprova contas de governo de Camilo e Izolda no Ceará; veja votos

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou nesta quarta-feira (20) as contas de 2022 do Governo do Estado, referentes às gestões de Camilo Santana (PT) e de Izolda Cela (sem partido).

Ao todo, foram 30 votos favoráveis à aprovação do relatório financeiro emitido pelo Tribunal de Contas do Ceará (TCE), que recomendou a aprovação das contas com ressalvas. Essa foi a primeira avaliação de contas do Governo em votação aberta na Alece, já que, só no fim do ano passado, a Casa aprovou uma emenda à Constituição que instituiu a obrigatoriedade do voto aberto em ocasiões como essa. Cinco parlamentares votaram contra a aprovação.

Com o novo regimento, votações secretas passaram a ser restritas apenas para as situações previstas na Constituição Federal.

Veja como votou cada deputado

A favor da aprovação

Guilherme Sampaio (PT): sim

Romeu Aldigueri (PDT): sim

Guilherme Landim (PDT): sim

Nizo Costa (PT): sim

Larissa Gaspar (PT): sim

Stuart Castro (Avante): sim

Audic Mota (MDB): sim

Agenor Neto (MDB): sim

Luana Ribeiro (Cidadania): sim

Firmo Camurça (União): sim

Felipe Aguiar (MDB): sim

Gabriela Aguiar (PSD): sim

Fernando Santana (PT): sim

Osmar Baquit (PDT): sim

Juliana Lucena (PT): sim

Almir Bié (PP): sim

Antônio Granja (PDT): sim

Antônio Henrique (PDT): sim

Após Luiz Henrique (Republicanos): sim

De Assis Diniz (PT): sim

Guilherme Bismarck (PDT): sim

Jô Farias (PT): sim

Júlio César Filho (PT): sim

Lia Gomes (PDT): sim

Lucinildo Frota (PMN): sim

Manoel Duca (Republicanos): sim

Missias Dias (PT): sim

Renato Roseno (Psol): sim

Simão Pedro (PSD): sim

Cláudio Pinho (PDT): sim

Contra a aprovação

Sargento Reginauro (União): não

Felipe Mota (União): não

Pastor Alcides Fernandes (PL): não

Carmelo Neto (PL): não

Dra. Silvana (PL): não

Os parlamentares que não constam nas listas não votaram ou não estavam presentes.

Ressalvas do TCE

Durante a votação, parlamentares de base e oposição debateram sobre o relatório técnico emitido pelo TCE, que fez 54 ressalvas. Dentre as observações levantadas pela Corte, estão melhorias a serem feitas na Educação, Segurança e Saúde, por exemplo.

Na Educação, o Governo Estadual aplicou cerca de R$ 6,9 bilhões — aproximadamente 26% das receitas do Estado naquele ano, que representa pouco mais do que o limite mínimo estabelecido constitucionalmente, que é de 25%. Todavia, o Estado não atingiu metas estabelecidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) para os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Na ocasião, deputados da oposição questionaram o motivo de o Estado não ter atingido os índices, tendo em vista que é referência em Educação. A base, por sua vez, respondeu que a queda nos indicadores em séries específicas ocorreu devido à pandemia — que impactou no desempenho do aluno e na evasão escolar.

Na segurança, o TCE recomendou que sejam reforçadas as políticas públicas para redução da criminalidade. A oposição fez críticas ao Governo por conta dos indicadores. A base, no entanto, rebateu que houve aumento nos investimentos e reforços neste ano.