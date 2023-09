Em primeira visita ao Ceará, vice-presidente Geraldo Alckmin se reúne com empresários na sexta (29)

Vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) vai desembarcar no Ceará, na próxima quinta-feira (28), pela primeira vez desde que assumiu o atual mandato.

A visita deve ter como foco uma reunião com empresários cearenses. O encontro deve ocorrer na sede da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), em Fortaleza, às 15h. As informações são da assessoria da Fiec. A pauta da reunião ainda não foi divulgada.

No mês passado, o vice-presidente também se reuniu com empresários pernambucanos, na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiepe). Na ocasião, eles discutiram temas sobre o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento); soluções para impulsionar o desenvolvimento regional e a possibilidade de um REFIS para pequenas e médias empresas.