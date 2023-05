Em discurso ao lado de Lula, Elmano reforça promessa de universalizar tempo integral no Ceará

Em discurso breve, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), aproveitou a presença do presidente Lula (PT) para reforçar promessas feitas ainda durante a campanha eleitoral para a Educação no Estado. A principal delas, citada por Elmano, foi a universalização do ensino integral na rede estadual de ensino cearense.

Ele citou a "continuidade" da gestão em relação aos governos de Camilo Santana (PT) e Izolda Cela, ministro e secretária-executiva do Ministério da Educação, respectivamente.

"O meu desafio como governador, dando continuidade ao governo do Camilo e da Izolda, é que, no final do governo, 100% das escolas sejam em tempo integral para a nossa juventude", disse Elmano de Freitas. Ele ressaltou que, atualmente, 70% das escolas são de tempo integral no Estado.

O governador também citou programas já implementados pela gestão estadual, como o cartão Mais Infância, o ensino profissionalizante e o reajuste do piso salarial do magistério.

Esta é a primeira vez que o presidente Lula visita o Ceará desde que tomou posse, em janeiro de 2023, para o terceiro mandato na presidência da República. Em Fortaleza, Lula anuncia a nova política de tempo integral, com ampliação de 1 milhão de matrículas no modelo de ensino no País.

Durante o discurso, o governador Elmano de Freitas aproveitou para elogiar a sanção presidencial, publicada nesta sexta-feira (12), a projeto de lei que direciona recursos para o pagamento do piso salarial da enfermagem.

"O estado do Ceará está absolutamente comprometido com o piso da enfermagem", garantiu.