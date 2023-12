Elon Musk rebate acusações de Janja após ser criticado sobre ataque hacker: 'não está claro'

O bilionário Elon Musk, dono do X (antigo Twitter), fez uma publicação, nesta quarta-feira (20), rebatendo as críticas da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, que sofreu um ataque hacker em seu perfil na rede social na última semana. Janja denunciou a demora do X em agir após ter a conta invadida por criminosos e disse que Musk ficou "muito mais milionário" com o incidente, que repercutiu no mundo todo. Como resposta, o empresário defendeu que a invasão não seria responsabilidade do X.

"It is not clear how someone guessing her email password is our responsibility", escreveu Musk na rede social, que na tradução para o português significa "não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela é nossa responsabilidade".

Em nota publicada nesta quarta-feira (20), a primeira-dama afirmou que o bilionário "minimiza um acontecimento grave" ao tratar o caso com "tom irônico" e que houve um "descaso" da plataforma.

Veja publicação

Resposta de Janja

Na nota, Janja afirmou que não disse ser responsabilidade da rede social alguém adivinhar a sua senha, mas que "deveria ser responsabilidade da plataforma agir o mais rápido possível quando crimes são cometidos dentro dela", defendeu.

"Não me surpreende o tom irônico do Sr Elon Musk depois da minha fala sobre processar sua plataforma. Ele minimiza um acontecimento grave que não atinge só a mim, mas sim a milhares de mulheres dentro da sua plataforma todos os dias", escreveu.

Veja também

"É sobre utilizar a minha visibilidade para trazer à tona a responsabilização das plataformas com relação aos crimes que acontecem dentro delas e à monetização dessas grandes empresas, que seguem lucrando e enriquecendo seus donos em cima do discurso de ódio às mulheres", completou.

A primeira-dama ainda informou que vai processar a rede social, e criticou a falta de representantes do "X" no país. "Eu não sei nem onde processá-los. Se processo no Brasil, nos Estados Unidos. Porque processar eu vou", disse.

Ataque hacker

Os investigadores apontam que, durante as apurações, foi observado que os possíveis envolvidos "tinham perfis e postagens na plataforma Discord, participando de grupos que trocavam mensagens de caráter misógino e extremista".

Segundo a Polícia Federal, o inquérito mira não só a invasão do perfil de Janja no X, mas também crimes de ódio relacionados, "como postagens de caráter ofensivo contra autoridades públicas federais".

A conta da primeira-dama foi invadida na segunda-feira, (11). Foram postadas mensagens misóginas e ofensas a Janja, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

O perfil, que tem mais de 1,2 milhão de seguidores, está indisponível. A conta foi bloqueada a pedido da Polícia Federal.