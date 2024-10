Elmano diz que eleições ocorrem sem incidentes graves: 'Prendemos quem tentou ameaçar'

As Eleições Municipais 2024 deste domingo (6) estão ocorrendo de forma "tranquila" e "sem nenhum incidente grave", afirma o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). Acompanhando o candidato à prefeitura de Caucaia Waldemir Catanho (PT), onde votaram nesta manhã, o chefe do executivo estadual disse que "os relatos são de segurança tranquila".

"Até agora, nenhum incidente grave nas eleições do Ceará. Tudo ocorrendo de maneira tranquila, em paz, segura, como deve ser; uma festa da democracia em nossas cidades. Isso que é mais importante", afirmou.

Força policial nas ruas

De acordo com o chefe do executivo estadual, quase 1,3 mil policiais militares foram enviados ao interior do Estado e 25 mil profissionais de segurança estão nas ruas em todo o Ceará para a garantia de tranquilidade neste domingo. "Nós tivemos uma preparação longa em consonância e diálogo com a Justiça Eleitoral e participação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal".

"Aqueles que tentaram fazer alguma ameaça ou extorsão, nós prendemos. Foram mais de 70 pessoas presas nas últimas semanas que tentaram criar algum tipo de ameaça à candidatura de cidadãos e cidadãs. Nós vamos continuar o processo de investigação dessas pessoas que estão presas", ressaltou Elmano de Freitas.

A fala de Elmano se refere aos inquéritos instaurados pela Polícia Civil de criminosos extorquindo candidatos e intimidando eleitores para controlar territórios e influenciar o resultado nas urnas, como noticiou o colunista Inácio Aguiar.