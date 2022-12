Elmano anuncia Mitchelle Meira como secretaria da Cidadania e Diversidade

Especialista em direitos humanos, Mitchelle Meira será a nova secretária da Cidadania e Diversidade do Governo Elmano de Freitas (PT). O anúncio foi feito na noite desta sexta-feira (30), nas redes sociais do petista.

>> Confira os secretários anunciados até agora

Especialista em direitos humanos, Mitchelle Benevides Meira é assessora parlamentar, vice-presidente do Conselho Estadual de Combate à Violência e Discriminação LGBT; secretária Estadual do LGBT do PT e membro da Secretaria Nacional LGBT do PT.

Ela foi a primeira coordenadora nacional da política LGBT no Governo Federal, na gestão do presidente Lula, e coordenadora municipal da política LGBT, na gestão Luizianne Lins. Militante da Articulação Brasileira de Lésbica, Marcha Mundial das Mulheres e integrante do Fórum Cearense LGBT.