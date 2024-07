Elmano anuncia a convocação de 158 candidatos aprovados em concurso da Urca

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a convocação de 158 candidatos aprovados em concurso da Universidade Regional do Cariri (Urca). A declaração foi dada na noite desta quarta-feira (10), no Crato, durante o evento de homenagem ao cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil, que recebeu o título de 'doutor honoris causa' pela Urca.

"Vou dizer, de antemão, que até a próxima semana os 158 concursados serão convocados para assumir na Universidade Regional do Cariri", afirmou. Em discurso, Elmano ainda destacou a importância da URCA ter a honra de laurear Gilberto Gil como doutor honoris causa da universidade.

"Essa universidade tem muitos passos para avançar e poder se consolidar. Teremos um doutor honoris causa de uma universidade forte, uma universidade fortalecida. Por isso, a noite de hoje é de alegria para todos nós, para aqueles que acreditam na universidade pública, como a Urca, compromissada em transformar sua realidade e a servir o povo cearense." Elmano de Freitas Governador do Ceará

Além de Elmano de Freitas (PT), a solenidade contou com a presença da secretária da Cultura do Ceará Gecíola Fonseca; do presidente do Instituto Mirante Tiago Santana; da presidente do Instituto Dragão do Mar Rachel Gadelha; do deputado estadual Renato Roseno (Psol); do deputado federal Yury do Paredão (MDB); do reitor da URCA, Professor Carlos Kleber Nascimento de Oliveira, e da Vice-Reitora, Professora Maria do Socorro Vieira Lopes.

Veja também Verso Gilberto Gil recebe coroa de reisado e título de 'doutor honoris causa' no Cariri PontoPoder Texto-base do projeto de regulamentação da reforma tributária é aprovado pela Câmara

Homenagem ao cantor Gilberto Gil

Durante discurso, o governador do Ceará ressaltou a contribuição de Gilberto Gil enquanto artista, ministro e poeta, fazendo em seguida um agradecimento à Urca.

"A cultura brasileira nos dá muito orgulho, e eu quero aqui, como Governador do Estado, poder lhe dizer nesta noite, em nome do povo cearense: muito obrigada à Universidade Regional do Cariri pelo momento de hoje e muito obrigado, Gilberto Gil, pela sua contribuição ao povo brasileiro e ao povo cearense", afirmou.

Já Gilberto destacou a gratidão pelo título de 'doutor honoris causa'. "A gratidão por essa honraria só não é maior que o orgulho de fazer parte dessa riqueza, dessa grandeza, dessa terra ardente, de ser irmão dessa sagrada gente, desse chão. Obrigado de coração", disse, depois de receber o diploma.