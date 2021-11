Elias do Sargento vence eleição suplementar de Jaguaruana e é o novo prefeito da cidade

A maioria dos eleitores de Jaguaruana escolheu Elias do Sargento (PCdoB) para comandar a Prefeitura do Município. Eleito presidente da Câmara Municipal no início deste ano, Elias passou a ocupar o cargo de prefeito em janeiro, de forma interina, porque a chapa eleita para o Executivo nas eleições do ano passado foi indeferida pela Justiça Eleitoral.

Agora, o político assume de forma definitiva o mandato na Prefeitura de Jaguaruana ao lado do vice-prefeito eleito, Naldo Quirino (PP). No pleito realizado neste domingo (7), ele recebeu 51,64% dos votos, derrotando Roberto da Viúva (PDT).

"O nosso trabalho vai continuar, sempre priorizando a população e o desenvolvimento do nosso município. Esse é só o começo de um futuro ainda melhor para todos", declarou o novo prefeito do município.

Confira o resultado da eleição suplementar em Jaguaruana:

Elias do Sargento (PCdoB) - 51,64%

Votos: 11.603 votos

Roberto da Viúva (PDT) - 48,36%

Votos: 10.866 votos

Total de votos: 23.276

Brancos: 251 votos (1,08% do total)

Nulos: 556 votos (2,39% do total)

Durante a campanha, Elias recebeu forte apoio de aliados do PT, como o deputado federal José Guimarães (PT) e o secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz (PT). Já o PCdoB chega a três prefeituras sob seu comando no Ceará. Além de Jaguaruana, o partido conseguiu eleger, em 2020, os prefeitos Chico Abreu, em São Luís do Curu, e Robério Rufino, em Ipu.

Na noite deste domingo, Guimarães comemorou o resultado das urnas e anunciou a destinação de emenda de R$ 500 mil para a Saúde do município.

Vitória do povo de Jaguaruna. Na eleição suplementar realizada hoje, o povo escolheu nosso companheiro Elias do Sargento para governar a querida cidade. pic.twitter.com/hcPt7KlNHQ — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 7, 2021

Eleição suplementar

A eleição suplementar em Jaguaruana foi determinada pela Justiça Eleitoral depois que Roberto da Viúva e a vice-prefeita Flávia Façanha (PSB), eleitos em 2020, tiveram o mandato cassado.

Por unanimidade, o TSE entendeu que ela não se desligou de um cargo comissionado que ocupava como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará três meses antes das eleições, como determina a legislação.

Ações judiciais

O pedetista, reeleito em 2020, também enfrentou ações judiciais por ter contas desaprovadas no Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) na gestão anterior.

O imbróglio envolvendo a dupla se estendeu desde a campanha política, por isso eles não conseguiram sequer assumir o mandato em 2021, por causa dos problemas judiciais.

Quem estava à frente da Prefeitura, desde janeiro, era justamente o presidente da Câmara Municipal, Elias do Sargento, que agora derrotou o pedetista nas urnas.

Novas eleições

A cidade de Jaguaruana foi a quarta a ter novas eleições neste ano. Em agosto, os municípios de Martinópole, Missão Velha e Pedra Branca foram os primeiros a realizar eleições suplementares no Ceará em 2021.

Em Martinópole, após a cassação de James Bel (PP), por abandono de cargo público quando era professor da rede municipal, a população elegeu seu aliado, Betão Souza (PP).

Em Missão Velha, Dr. Lorim (PDT) foi eleito vencendo Fitinha (PT), que em 2020 era vice do eleito e cassado Dr. Washington (MDB), que teve contas de um convênio com o Governo Federal reprovadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) quando foi prefeito em outra gestão.

Em Pedra Branca, o eleito no início do mês foi Matheus Góis (PSD). Ele é filho de Antônio Góis (PSD), ex-prefeito que em 2019 renunciou ao cargo para escapar de processo de cassação por parte da Câmara Municipal, o que foi visto como uma manobra passível da punição de inelegibilidade pela Justiça Eleitoral.