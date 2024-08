Eleições 2024 em Aquiraz: veja quem são os candidatos e entenda a disputa pela prefeitura

Com três candidaturas oficializadas, os 67,8 mil eleitores do municípios de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), terão de escolher neste ano entre a reeleição do atual prefeito da cidade, Bruno Gonçalves (PRD), ou um dos nomes da oposição, dividida entre o vereador Jair Silva (PT) e o perito Paulo Sérgio (Novo).

A disputa na cidade promete ser polarizada entre o candidato da situação e o nome petista escolhido para o pleito. As forças políticas refletem a pressão enfrentada por Bruno Gonçalves durante os três primeiros anos de mandato, quando surgiu um volumoso bloco de oposição.

Os oposicionistas chegaram a arregimentar nove vereadores contra seis da base do prefeito. O grupo também conseguiu instalar processos administrativos na Câmara Municipal.

Contudo, ao longo do último ano, Bruno Gonçalves reverteu parte do conflito no Legislativo, incorporando cinco parlamentares da oposição para a base, reduzindo o poder de fogo do presidente da Câmara, Jair Silva. Agora, eles se enfrentam nas urnas pelo comando do Executivo.

Agora, a liderança do prefeito é posta à prova enquanto a oposição tenta se recuperar e fazer frente ao político.

Conheça os candidatos à Prefeitura de Aquiraz:

Bruno Gonçalves (PRD)

Legenda: Bruno Gonçalves é candidato à reeleição em Aquiraz Foto: Divulgação/Campanha Bruno Gonçalves

Atual prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves disputa a reeleição ao lado do advogado Humberto Bezerra (DC). Além do PRD e do DC, a dupla conseguiu atrair o PP e o PSD para a coligação. O político poderá gastar até R$ 1,02 milhão durante a campanha. Até ser eleito prefeito pela primeira vez, em 2020, Bruno tinha uma trajetória política ligada ao Legislativo estadual, quando foi eleito em 2014 e 2018.

Bruno é filho de Acilon Gonçalves (PL), atual prefeito do Eusébio e liderança política da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A reeleição do mandatário em Aquiraz representaria uma demonstração de força do pai, que teve o poder abalado com o desembarque de bolsonaristas no PL. O grupo de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, assumiu o controle da sigla. Vendo Acilon sem o poder de influência na agremiação, Bruno deixou o partido e se filiou ao PRD.

O prefeito de Aquiraz já apresentou seu plano de Governo à Justiça Eleitoral. No documento de sete páginas, ele lista como propostas uma reforma administrativa que crie novas secretarias; ações de desenvolvimento social, como a ampliação de Cras e a criação de um novo distrito industrial; atualização do Plano Diretor; reforma de postos de saúde; construção de equipamentos de cultura; e ampliação da Educação em tempo integral e de vagas em creches em 100%.

O PontoPoder procurou a assessoria do candidato para saber quais suas prioridades. Contudo, não houve retorno.

Jair Silva (PT)

Legenda: Jair Silva é presidente da Câmara de Aquiraz e tenta chegar à Prefeitura Foto: Divulgação/Campanha Jair Silva

Principal nome oposicionista em Aquiraz, o petista Jair Silva encabeça a chapa que terá como candidato a vice-prefeito o médico Gerson Gonçalves (União Brasil). A dupla, que poderá gastar até R$ 1,02 milhão durante a campanha, representa uma oposição que emparedou o prefeito Bruno Gonçalves durante os três primeiros anos do mandato como prefeito.

Jair conseguiu atrair um amplo arco de aliança, incluindo PSB, MDB e Republicanos, além do União Brasil e da federação PT/PV/PCdoB. Ele, que atualmente preside a Câmara Municipal de Aquiraz, tem planos de fazer uma dobradinha eleitoral com outro adversário da família Gonçalves, o ex-prefeito e candidato ao Executivo do Eusébio, Edson Sá (Republicanos). Jair tentará impedir a reeleição de Bruno Gonçalves em Aquiraz, já Edson Sá pretende frustrar os planos de Acilon Gonçalves (PL) de eleger um sucessor.

“As nossas propostas são focadas em resgatar a política de saúde pública, geração de emprego e renda e política para a juventude. Outro foco que vamos dar é de investimento na educação, porque queremos criar nas escolas os centros de arte, cultura e esporte para fortalecer a formação dos nossos alunos, para que possam ter o segundo turno complementar de atividades” Jair Silva (PT) Presidente da Câmara de Aquiraz e candidato à Prefeitura de Aquiraz

Paulo Sérgio (Novo)

Legenda: Perito Paulo Sérgio estreia nas disputas majoritárias em Aquiraz Foto: Divulgação/Campanha Perito Paulo Sérgio

Perito criminal e professor, Paulo Sérgio estreia nas disputas majoritárias ao lado do empresário Pedro Benevides, candidato a vice-prefeito. A dupla montou uma chapa pura, sem aliados de outras siglas no município.

O político tem um alinhamento com figuras ligadas ao bolsonarismo no Ceará, como o deputado federal André Fernandes (PL), que disputará o comando da Prefeitura de Fortaleza. O pleito na Capital terá outro aliado — e correligionário — de Paulo Sérgio, o senador e candidato ao Executivo Eduardo Girão (Novo).