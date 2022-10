Vice-governadora eleita, Jade Romero reforça que secretariado do Governo terá 50% de mulheres

A vice-governadora eleita Jade Romero (MDB) reforçou que a futura gestão estadual, para a qual foi eleita junto ao governador eleito Elmano de Freitas (PT), terá paridade de gênero na escolha do secretariado. O que significa que metade das secretarias estaduais serão comandadas por mulheres a partir de janeiro de 2023.

Jade Romero Vice-governadora eleita "Temos muitas mulheres técnicas, dentro do governo, no partido, nas mais diversas áreas, como empresárias. (...) É muito importante que dentro do Governo a gente também dê essa paridade, dê um espaço que seja justo que seja representado pelas mulheres. É uma forma de ampliar essa participação feminina política".

A declaração foi dada durante entrevista ao CETV 1ª Edição, na TV Verdes Mares, nesta segunda-feira (3). Também participaram da entrevista o governador eleito Elmano de Freitas (PT) e o senador eleito, Camilo Santana (PT).

Assim como os aliados, ela reforçou o apoio que pretende dar, no Ceará, ao ex-presidente Lula na disputa pela presidência da República no 2º turno. Ela lembrou que, apesar do MDB ter tido Simone Tebet candidata a presidente no 1º turno, no Ceará, o partido já vinha no apoio a Lula. "(E no 2º turno) Vamos buscar fortalecer para que se consiga uma base ainda mais forte para o Lula", garantiu.

Participação no Governo

A vice-governadora eleita aproveitou para reforçar o fato de que era a única mulher concorrendo nessa disputa estadual para a vice-governadoria do Ceará. Ela disse ainda que quer "ajudar o Elmano em qualquer situação".

"Além da minha militância política, eu sou um quadro técnico. Eu tenho toda a capacidade, a disposição de ajudar o Elmano nesse Governo, onde ele precisar. (...) Eu estou à disposição para que a gente possa construir juntos esse governo", afirma Jade Romero.

Indagado sobre como será a construção desse governo junto com a vice-governadora eleita, Elmano de Freitas afirmou que uma das principais funções dela será a de "ajudar a pensar o Estado e as diversas políticas públicas".

"Ela é uma estudiosa da área de política pública e é muito importante que a gente possa dialogar. Todas essas políticas que vamos realizar nós temos que fazer de maneira dialogada. Governador e vice conversando, avaliando as políticas, avaliando o desempenho dos secretários, estabelecendo metas e acompanhando essas metas", disse o petista.

