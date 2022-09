Vera Magalhães diz que deputado Douglas Garcia agiu 'deliberada e premeditadamente'

A jornalista Vera Magalhães acredita que o deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) agiu "deliberada e premeditadamente" ao hostilizá-la nos bastidores do debate de candidatos ao governo de São Paulo, na noite de terça-feira (13).

“Ele tinha uma credencial de convidado do candidato Tarcísio Freitas para me agredir, ele fez isso deliberadamente e premeditadamente porque ele postou antes nas redes sociais que estava a minha espera. Perguntou: ‘será que a Vera Magalhães vai aparecer?’. Portanto, quem se diz agora surpreso e indignado – seu partido, já devia ver que ele estava premeditando alguma coisa, pois ele fez essa postagem. Isso é lamentável, é inadmissível", disse em entrevista à GloboNews.

Vera Magalhães Jornalista "A gente está vivendo uma escalada de violência contra jornalistas, notadamente contra jornalistas mulheres, e isso nos coloca num lugar de um país que tem a sua democracia já maculada, já ameaçada, e eu acho que a gente não pode condescender com isso", completou.

O partido do parlamentar, Republicanos, declarou, nessa quarta-feira (14), repudiar a maneira como o político abordou Vera. Douglas Garcia é filiado à legenda desde 2021. Na mesma nota, o grupo informou que irá convocá-lo para se explicar. Após disso, a legenda deve decidir se irá tomar alguma medida contra ele.

Mesmas frases usadas por Bolsonaro

À GloboNews, Vera ainda destacou que Garcia repetiu parte do discurso dito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) a ela durante o debate presidencial da Banda, em 28 de agosto.

“Tudo isso começou no debate presidencial, quando eu fiz uma pergunta ao candidato Ciro Gomes (PDT) com comentário do Bolsonaro (Republicanos), e ele usou isso para me atacar. Ele usou a mesma frase proferida pelo Douglas Garcia, de que eu sou uma 'vergonha para o jornalismo brasileiro'. Isso autoriza alguém a proferir um ataque dessa virulência, e aí há um debate para o qual ele foi convidado por uma das candidaturas. Ele foi convidado", detalhou.

Na terça-feira, o deputado estadual acompanhava a comitiva do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Logo após o episódio de intimidação, o ex-ministro da Infraestrutura repudiou a atitude do correligionário. "Acho que não cabe nenhum tipo de agressão em momento nenhum. A gente tá aqui promovendo a democracia", disse ao Uol na ocasião.

O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) irá apurar a conduta do parlamentar. A Casa legislativa já recebeu seis pedidos de cassação contra Garcia.

Após o episódio, a jornalista disse que está andando acompanhada de seguranças.

Deputado hostiliza jornalista

Na ocasião, com o celular em punho, Douglas Gargia hostilizou a profissional, afirmando que ela "é uma vergonha para o jornalismo" e questionando o valor do contrato de trabalho dela.

Conforme informações do portal Uol, o episódio aconteceu poucos minutos após o fim do debate. O político, que assistia ao evento na plateia, saiu do local para abordar a repórter.

Em seguida, o apresentador Leão Serva, que mediava o debate, interrompeu o parlamentar e retirou o celular da mão dele. Em reação, o deputado começou a gritar "jornazistas" enquanto era retirado do local por seguranças.

