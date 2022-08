Bolsonaro faz ataque a Vera Magalhães durante debate e é criticado por Simone Tebet

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) direcionou ataques à jornalista Vera Magalhães e a também candidata Simone Tebet (MDB) na noite de domingo (28) em meio ao debate de presidenciáveis. O momento aconteceu quando Vera o questionou sobre a cobertura vacinal no Brasil.

Durante pergunta feita por Ciro Gomes (PDT), a jornalista afirmou que o presidente foi contra a vacinação contra a Covid-19 no Brasil e, por conta disso, a pandemia se agravou em todo o território do país.

Bolsonaro resolveu, então, responder diretamente à afirmação feita por ela. "Vera não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Deve ter alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido em um debate. Uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse.

Simonte Tebet, candidata pelo MDB, mostrou incômodo com a interpelação do presidente e fez interrupção durante o debate. Logo, Bolsonaro se direcionou a ela. "Não perguntei para você", respondeu, em tom mais duro.

Ainda assim, o chefe do Executivo insistiu em afirmar que não realizou ataques durante as perguntas ou respostas do debate. "Não estou atacando mulheres", comentou, após também ser criticado por Soraya Thronicke (União Brasil).

Além de Bolsonaro, também participaram do debate na Band os candidatos Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT).