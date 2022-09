Vera Magalhães relata ter sido atacada por deputado em debate dos candidatos ao governo de São Paulo

A jornalista Vera Magalhães acusa ter sido atacada, nessa terça-feira (13), pelo deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP), que concorre ao cargo de deputado federal neste pleito. O caso aconteceu nos bastidores do debate com os candidatos ao governo de São Paulo, realizado pelo Uol, em parceria com o jornal Folha de S.Paulo e a TV Cultura.

O político integrava a comitiva do ex-ministro e candidato ao cargo de governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na ocasião, com o celular em punho, Douglas Gargia hostilizou a profissional, afirmando que ela "é uma vergonha para o jornalismo" e questionando o valor do contrato de trabalho dela.

Conforme informações do portal Uol, o episódio aconteceu poucos minutos após o fim do debate. O político, que assistia ao evento na plateia, saiu do local para abordar a repórter.

Em seguida, o apresentador Leão Serva, que mediava o debate, interrompeu o parlamentar e retirou o celular da mão dele. Em reação, o deputado começou a gritar "jonazistas" enquanto era retirado do local por seguranças.

“Ele veio aqui visivelmente com a intenção de ‘lacrar’. A única solução possível naquele momento era afastá-lo da ‘lacração’”, disse Leão Serva sobre o episódio.

Jornalista deve registrar caso na Polícia

Nas redes sociais, Vera Magalhães disse que registrará um boletim de ocorrência contra Douglas Garcia. "Há centenas de testemunhas. Usou o convite no estafe de Tarcísio de Freitas no debate apenas para vir mentir e me acossar e ameaçar", escreveu ela no Twitter.

A profissional ainda questionou se o candidato ao governo de São Paulo acompanhado pelo parlamentar concordava com a atitude dele. Segundo ela, foi necessário ser escoltada para deixar o Memorial da América Latina, na Barra Funda, onde aconteceu o debate.

Deputado pede desculpas a ex-ministro

O deputado estadual Douglas Garcia revelou, nesta quarta-feira (14), através de um vídeo publicado nas redes sociais, que registrou boletim de ocorrência contra Vera Magalhães, após hostilizá-la nos bastidores do debate. Na postagem, o político pede desculpas a Tarcísio de Freitas pelo episódio, e mantém os ataques à jornalista.

"Não me arrependo de absolutamente nada do que fiz hoje. Se é para pedir desculpas para alguém, não é para jornalista nenhum. Tenho que pedir desculpas ao Tarcísio. Eu sou adulto, Tarcísio é adulto, nós sabemos que essa questão de responsabilidade conjunta é uma coisa que a imprensa tenta incutir nas cabeças das pessoas", diz a gravação.

Tarcísio de Freitas repudia ação de correligionário

O ex-ministro da Infraestrutura, que concorre ao cargo de governador do Estado, criticou a postura de Douglas Garcia e frisou que esse tipo de atitude não pode acontecer. "Acho que não cabe nenhum tipo de agressão em momento nenhum. A gente tá aqui promovendo a democracia", disse ao Uol.

Segundo Tarcísio de Freitas, ele não percebeu o momento em que o deputado abordou a jornalista. "Lamento, obviamente. A gente não tem conhecimento, tá lá dentro, não está vendo estas coisas acontecerem. Mas não é coisa para acontecer. A gente não pode ver estas coisas acontecendo".

Após cobranças nas redes sociais, Vera Magalhães detalhou que recebeu uma ligação do ex-ministro. Na ocasião, ele teria se solidarizado com ela e dito que fará uma declaração pública sobre o caso. "Agradeço a ele pelo gesto e aguardo", finalizou.

