Leão Serva, diretor da TV Cultura, arremessa celular de deputado após intimidação à Vera Magalhães

O diretor de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva, interrompeu, nessa terça-feira (13), o ataque do deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos-SP) à comunicadora Vera Magalhães, após o fim do debate com os candidatos ao Governo de São Paulo. Na ocasião, o profissional retirou o celular da mão do político e o arremessou na arquibancada.

Em vídeos, que circulam nas redes sociais, é possível observar o momento em que o gestor se aproxima da discussão, em meio ao segurança que tentavam controlar o parlamentar, e pega o smartphone dele, o arremessando para longe do candidato à Câmara dos Deputados neste pleito.

Após o episódio, Leão Serva, responsável por apresentar e mediar o debate realizado pela TV Cultura, em parceria com Uol e jornal Folha de S.Paulo, justificou que a atitude era a "única solução possível", já que Douglas Garcia "tem uma prática de assédio a Vera Magalhães há um bom tempo".

"Ele veio aqui visivelmente com a intenção de ‘lacrar’. A única solução possível naquele momento era afastá-lo da ‘lacração’”, declarou.

'Vergonha para o jornalismo'

O deputado estadual, que atualmente concorre ao cargo de deputado federal, acompanhava o candidato ao governo do São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no evento. Ao fim do debate, com o celular em punho, ele se aproximou de Vera Magalhães e a hostilizou, dizendo que ela "é uma vergonha para o jornalismo" e questionou o valor do contrato de trabalho dela.

Em seguida, ele foi interrompido por Leão Serva, que retirou o aparelho da mão do político e o arremessou em direção à plateia. Em reação, Douglas Garcia começou a gritar "jonazistas" enquanto era retirado do local por seguranças, conforme informações do Uol.

Nas redes sociais, Vera Magalhães disse que registrará um boletim de ocorrência contra Douglas Garcia. "Há centenas de testemunhas. Usou o convite no estafe de Tarcísio de Freitas no debate apenas para vir mentir e me acossar e ameaçar", escreveu ela no Twitter.

Para deixar Memorial da América Latina, na Barra Funda, local onde aconteceu o debate, a jornalista precisou ser escoltada, conforme revelou.

O ex-ministro da Infraestrutura, que concorre ao cargo de governador do Estado, criticou a postura de Douglas Garcia e frisou que esse tipo de atitude não pode acontecer. "Acho que não cabe nenhum tipo de agressão em momento nenhum. A gente tá aqui promovendo a democracia", disse ao portal.

Segundo a jornalista, em uma ligação telefônica, Tarcísio de Freitas se solidarizou a ela e disse que fará uma declaração pública sobre o caso. "Agradeço a ele pelo gesto e aguardo", afirmou a profissional.

