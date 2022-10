Veja quem são os 21 novos deputados estaduais cearenses

A partir de fevereiro de 2023, a Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) iniciará uma nova Legislatura com cerca de 45% de renovação na bancada. Nas eleições deste ano, 21 novos deputados estaduais irão estrear como atuantes no Parlamento cearense.

No total, a Casa tem 46 assentos. Entre os eleitos, estão pessoas que se candidataram pela primeira vez a um cargo público em 2022 e também lideranças que atualmente exercem mandato como vereador e que já atuaram em gestões públicas. Doze parlamentares veteranos não se reeelegeram em 2022.

Veja a lista dos 21 novos deputados estaduais cerenses:

Legenda: Carmelo Neto (PL) Foto: Reprodução/CMFor

Carmelo Neto (PL) - Disputou a primeira eleição em 2020, quando foi eleito o vereador mais jovem de Fortaleza, pelo Republicanos. É apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), e um dos defensores de pautas conservadoras na Câmara. Foi o candidato a deputado estadual mais votado em 2022, com 118.603 votos.

Legenda: Marta Gonçalves (PL) Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Marta Gonçalves (PL) - Disputou a terceira eleição em 2022, ficando em terceiro lugar com 112.787 votos. Foi eleita vereadora de Fortaleza pelo Patriota em 2016, em 2020 ficou na suplência do cargo e em 2022 conseguiu vaga na Assembleia Legislativa. É esposa do prefeito de Eusébio e presidente do PL no Ceará, Acilon Gonçalves.

Legenda: Gabriella Aguiar (PSD) Foto: Reprodução/Facebook

Gabriella Aguiar (PSD) - Pela primeira vez como candidata, foi eleita deputada estadual com 83.128 votos. Tem representação no Sertão dos Inhamuns. É filha do ex-vice-governador Domingos Filho e da prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar. O irmão é o deputado federal reeleito Domingos Filho, todos do PSD. Gabriella Aguiar é médica.

Legenda: Cláudio Pinho (PDT) Foto: Alex Costa

Cláudio Pinho (PDT) - Eleito deputado estadual pela primeira vez em 2022 com 82.267 votos, foi prefeito de São Gonçalo do Amarante entre 2012 e 2016. Atuou também como Secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza.

Legenda: Pr. Alcides Fernandes (PL) ao centro Foto: Reprodução/Instagram

Pr. Alcides Fernandes (PL) - Primeira vez como candidato, foi eleito deputado estadual com 79.207 votos. É pastor evangélico, pai do deputado estadual André Fernandes (PL), um dos políticos mais próximos do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. André foi eleito deputado federal.

Legenda: Antônio Henrique (PDT) Foto: Fabiane de Paula

Antônio Henrique (PDT) - É o atual presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Se elegeu vereador pela primeira vez em 20008. É a primeira vez que se candidata a deputado estadual, tendo sido eleito com 67.148 votos.

Legenda: Lia Gomes (PDT) Foto: Reprodução/Instagram

Lia Gomes (PDT) - Esteve como suplente de deputada em 2018. Candidatou-se mais uma vez em 2022 e foi eleita com 67.000 votos. Lia tem representação em Sobral e é da família Ferreira Gomes, irmã do ex-presidenciável Ciro Gomes, do senador Cid Gomes e do prefeito de Sobral, Ivo Gomes.

Legenda: De Assis Diniz (PT) Foto: Bruno Gomes

De Assis Diniz (PT) - Foi Secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará no Governo Camilo Santana (PT) e presidente estadual do PT, tendo assumido a pasta em 2019. Em 2022 pleiteou pela primeira vez um cargo na AL-CE, sendo eleito com 63.253 votos

Legenda: Firmo Camurça (União) Foto: JL Rosa

Firmo Camurça (União) - Ex-prefeito de Maracanaú, tendo sido eleito em 2016. Foi eleito deputado estadual em 2022 com 57.836 votos.

Legenda: Alysson Aguiar (PCdoB) Foto: Reprodução/Instagram

Alysson Aguiar (PCdoB) - Foi suplente de vereador no município de São Benedito em 2012. Se elegeu deputado estadual com 55.449 votos. É irmão do ex-prefeito de São Benedito Gadyel Gonçalves.

Legenda: Dr. Oscar Rodrigues (União) Foto: Reprodução/Instagram

Dr. Oscar Rodrigues (União) - Empresário, foi candidato a prefeito de Sobral em 2020, não tendo sido eleito. Recebeu 54.066 votos na campanha para deputado estadual em 2022. É pai do deputado federal Moses Rodrigues, reeleito no pleito deste ano.

Legenda: Luana Ribeiro (Cidadania) Foto: Reprodução/Instagram

Luana Ribeiro (Cidadania) - Concorreu pela primeira vez ao cargo em 2018, ficando na suplência, Em 2022 foi eleita deputada estadual com 51.548 votos. É esposa do prefeito de Cascavel, Thiago Ribeiro.

Legenda: Jo Farias (PDT) Foto: Jô Farias (PDT)

Jô Farias (PT) - Esposa do prefeito de Horizonte e ex-deputado estadual, Nezinho Farias. Foi vereadora em Horizonte em 2004. Eleita em 2022 com 47.816 votos.

Legenda: Juliana Lucena (PT) Foto: Reprodução/Instagram

Juliana Lucena (PT) - Candidatou-se pela primeira vez em 2022. Juliana é filha do prefeito de Limoeiro do Norte, José Maria Lucena, e foi eleita com 45.474 votos.

Legenda: Missias do MST (PT) Foto: Reprodução/Instagram

Missias do MST (PT) - Militante do Movimento dos Sem Terra no Ceará. Foi a sua primeira candidatura a um cargo público e foi eleito com 44.853 votos

Sargento Reginauro (União) - Vereador de Fortaleza e suplente do senador Eduardo Girão (Podemos). Assume a cadeira de deputado estadual após angariar 41.635 votos em 2022.

Legenda: Sargento Reginauro (União) Foto: Reprodução/AL-CE

Larissa Gaspar (PT) - Atual vereadora de Fortaleza, exerce o segundo mandato consecutivo no Parlamento Municipal. Foi suplente de deputado estadual em 2014. Eleita em 2022 com 37.887 votos.

Legenda: Larissa Gaspar (PT) Foto: Reprodução/CMFor

Felipe Mota (União) - É filho de Dr. Motinha que foi três vezes prefeito de Capistrano e sobrinho de Gonzaga Mota, ex-governador cearense. Eleito com 36.949 votos.

Legenda: Felipe Mota (União) Foto: Reprodução/Instagram

Emília Pessoa (PSDB) - Foi vereadora do município de Caucaia em 2016. É prima da deputada federal eleita Fernanda Pessoa e do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Eleita com 33.275 votos.

Legenda: Emília Pessoa (PSDB) Foto: Reprodução/Facebook

Lucinildo Frota (PMN) - Exerce o quinto mandato como vereador de Maracanaú. Foi eleito deputado estadual com 21.751 votos

Legenda: Lucinildo Frota (PMN) Foto: Reprodução/Instagram

Stuart Castro (Avante) - Concorreu a primeira vez como deputado estadual em 2006, ficando na suplência. É marido da vereadora Lyziane Bitar, de Mulungu. Angariou 21.751 votos

Legenda: Stuart Castro (Avante) Foto: Reprodução/Instagram