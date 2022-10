Simone Tebet declara apoio a Lula no 2° turno da eleição presidencial

Candidata derrotada no primeiro turno das eleições presidenciais, Simone Tebet (MDB) confirmou, nesta quarta-feira (5), o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa em segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL). "Ainda que mantenha as cítricas que fiz ao candidato Lula, [...] eu voto porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição e desconheço do atual presidente", declarou.

A senadora convocou a imprensa para fazer o anúncio, que já havia sido sinalizado no domingo (2) à noite. "Aprendi, ao longo da minha vida pública que não se luta apenas para vencer, mas para reviver projetos, iluminar caminhos e plantar sementes de uma colheita coletiva", disse.

"Critiquei os dois candidatos e continuo tendo as minhas críticas, mas pelo amor que tenho ao Brasil, à democracia e à Constituição, pela coragem que nunca me faltou, [...] a minha consciência me diz que neste momento da nossa história, omitir-me seria trair a minha trajetória de vida pública. [...] Não anularei meu voto, não votarei em branco, não cabe a opção da neutralidade", afirmou.

A ex-candidata afirmou que amigos “imploraram pela neutralidade no segundo turno”, mas a sua postura de “democrata e a consciência de brasileira” falou mais alto.

Em pronunciamento no último domingo (2), Simone afirmou que não se omitiria no segundo turno e que sua decisão já estava tomada.

“Eu tenho lado e vou me posicionar no momento certo. É importante que a gente durma e olhe o resultado na urna. Este é muito mais que qualquer momento, é um momento de decisão e ação. Vou sempre estar do lado do povo brasileiro", disse na ocasião.

Nesta quarta-feira, o MDB liberou os seus filiados para apoiarem quem quiserem no segundo turno ao Planalto.