Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador do Espírito Santo em 2022?

Eleitores do Espírito Santo decidem, neste domingo (30), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos Renato Casagrande (MDB) e Carlos Manato (PL) se enfrentarão no 2º turno para governador do Espírito Santo. Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 46,94% e 38,48%, com 100% das urnas apuradas no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Renato Casagrande

Legenda: Renato é natural de Castelo, no Espírito Santo Foto: Divulgação/PSB

Renato é natural de Castelo, Espírito Santo. É formado em engenharia florestal e direito. Desde 1987 é filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), tendo ocupado cargos de: deputado estadual, deputado federal, vice-governador e secretário de estado.

Além disso, também foi secretário-geral do PSB no Senado. Em 2018, foi eleito governador do Espírito Santo com 55,49% dos votos válidos.

Carlos Manato

Legenda: Carlos Manato, de 65 anos, nasceu em Alegre, no Espírito Santo Foto: Divulgação

Carlos Manato, 65 anos, nasceu em Alegre, Espírito Santo. É médico com pós-Graduação em Administração Hospitalar, Universidade de Ribeirão Preto - Unaerp, Ribeirão Preto. Entre 2003 a 2019, ocupou o cargo de deputado federal.

Em sua pré-candidatura, criticou a atual gestão estadual, além de reforçar a proximidade com o presidente Jair Bolsonaro (PL).