PontoPoder Cafezinho: Quais os destaques da reta final da campanha para o Governo do Ceará?

O PontoPoder Cafezinho, que vai ao ar nesta sexta-feira (30), avalia os destaques na reta final da campanha para o Governo do Ceará.

A dois dias da eleição, Elmano de Freitas (PT), Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT) colocam na mesa suas principais estratégias e fazem os últimos movimentos para tentar conquistar o maior número de votos.

Elmano, por exemplo, recebeu o apoio da atual governadora Izolda Cela (sem partido). Ele também tem acumulado bons resultados nas pesquisas. Já Capitão Wagner (União) recebeu apoio do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), enquanto viu sua liderança nas intenções de votos ser tomada pelo petista. Roberto Cláudio, por outro lado, tem visto sua campanha ser alvo de "fogo-amigo" de Ivo Gomes, prefeito de Sobral e irmão de Ciro Gomes (PDT).

Para discutir o cenário, participam do episódio de número #51 a editora e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Jéssica Welma, e o colunista de Política do Diário do Nordeste, William Santos. Comanda o programa o editor e colunista de política do Sistema Verdes Mares, Wagner Mendes.

O PontoPoder Cafezinho continua a cobertura política, sempre nas sextas-feiras.

