Pesquisa Ipec: Confira a rejeição dos candidatos ao Governo do Ceará por perfil de eleitor

A terceira rodada de pesquisa do instituto Ipec Inteligência, divulgada nesta quinta-feira (22) trouxe poucas mudanças quanto à rejeição aos candidatos ao Governo do Ceará. Capitão Wagner (União Brasil) continua sendo o mais rejeitado, com 35% dos eleitores afirmando que "não votariam de jeito nenhum" nele. O percentual representa um aumento em relação ao último levantamento, do dia 9 de setembro, quando a rejeição ao candidato era de 29%.

Na sequência, vem Zé Batista (PSTU) com 18% de rejeição - era 17% na pesquisa anterior. Elmano de Freitas (PT) se manteve com 17% de eleitores que afirma que não votariam nele.

Logo depois vem Roberto Cláudio (PDT), com 16%, e Chico Malta (PCB), com 15%. Os percentuais são os mesmos nas duas pesquisas. Por último, vem Serley Leal (UP) que, apesar de continuar sendo o candidato menos rejeitado, teve um aumento nessa rejeição: 11% dos entrevistados disseram "não votar de jeito nenhum ele". Na última pesquisa, o percentual era de 8%.

Por outro lado, 4% dos entrevistados afirmaram que poderiam votar em qualquer candidato, enquanto 18% não souberam ou não quiseram responder o questionamento.

Os participantes das pesquisas podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

IPEC Ceará

A terceira rodada do Ipec Ceará está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

Ao todo, foram ouvidos 1.200 eleitores, de forma presencial, de 56 municípios cearenses. A pesquisa foi encomendada pela TV Verdes Mares e realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará.



Confira a rejeição de cada candidato por grupo:

POR SEXO

Entre mulheres

Capitão Wagner: 35%

Chico Malta: 15%

Elmano de Freitas: 14%

Roberto Cláudio: 15%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 18%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 21%



Entre homens

Capitão Wagner: 35%

Chico Malta: 16%

Elmano de Freitas: 20%

Roberto Cláudio: 18%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 19%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 15%



ESCOLARIDADE

Ensino Fundamental

Capitão Wagner: 27%

Chico Malta: 18%

Elmano de Freitas: 14%

Roberto Cláudio: 17%

Serley Leal: 13%

Zé Batista: 19%

Poderia votar em todos: 5%

Não sabe ou não respondeu: 29%

Ensino Médio

Capitão Wagner: 36%

Chico Malta: 14%

Elmano de Freitas: 19%

Roberto Cláudio: 15%

Serley Leal: 8%

Zé Batista: 19%

Poderia votar em todos: 3%

Não sabe ou não respondeu: 13%

Ensino superior

Capitão Wagner: 47%

Chico Malta: 13%

Elmano de Freitas: 18%

Roberto Cláudio: 17%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 14%

Poderia votar em todos: 5%

Não sabe ou não respondeu: 10%



RENDA FAMILIAR

Mais de 2 salários mínimos

Capitão Wagner: 41%

Chico Malta: 13%

Elmano de Freitas: 22%

Roberto Cláudio: 15%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 18%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 12%

Entre 1 e 2 salários mínimos

Capitão Wagner: 39%

Chico Malta: 15%

Elmano de Freitas: 18%

Roberto Cláudio: 17%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 17%

Poderia votar em todos: 3%

Não sabe ou não respondeu: 15%



Até 1 salário mínimo

Capitão Wagner: 31%

Chico Malta: 15%

Elmano de Freitas: 13%

Roberto Cláudio: 15%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 19%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 23%



RAÇA OU COR

Branca

Capitão Wagner: 37%

Chico Malta: 14%

Elmano de Freitas: 18%

Roberto Cláudio: 12%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 20%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 17%



Preta/Parda

Capitão Wagner: 34%

Chico Malta: 15%

Elmano de Freitas: 16%

Roberto Cláudio: 18%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 18%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 18%



Outras

Capitão Wagner: 23%

Chico Malta: 20%

Elmano de Freitas: 17%

Roberto Cláudio: 13%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 17%

Poderia votar em todos: 0%

Não sabe ou não respondeu: 40%



RELIGIÃO

Católica

Capitão Wagner: 38%

Chico Malta: 16%

Elmano de Freitas: 15%

Roberto Cláudio: 16%

Serley Leal: 10%

Zé Batista: 17%

Poderia votar em todos: 4%

Não sabe ou não respondeu: 18%

Evangélica

Capitão Wagner: 24%

Chico Malta: 17%

Elmano de Freitas: 26%

Roberto Cláudio: 20%

Serley Leal: 11%

Zé Batista: 19%

Poderia votar em todos: 3%

Não sabe ou não respondeu: 16%

Outra religião/ Sem religião

Capitão Wagner: 32%

Chico Malta: 9%

Elmano de Freitas: 17%

Roberto Cláudio: 14%

Serley Leal: 13%

Zé Batista: 22%

Poderia votar em todos: 9%

Não sabe ou não respondeu: 23%