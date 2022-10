Ipec Ceará Senado: nos votos válidos, Camilo Santana tem 76%; Kamila Cardoso, 20%; Erika Amorim, 4%

A quarta rodada da pesquisa Ipec Ceará para as eleições de outubro aponta o candidato Camilo Santana (PT) com 76% das intenções dos votos válidos na disputa pelo cargo de senador. Nos votos válidos são excluídos brancos, nulos e indecisos.

Os dados, divulgados neste sábado (1º), indicam ainda Kamila Cardoso (Avante) com 20% e Erika Amorim (PSD) com 4%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O candidato Carlos Silva (PSTU) tem 1% das intenções de voto.

Nesta última rodada da pesquisa, o Diário do Nordeste divulga os votos válidos. Esse procedimento é o mesmo usado pela Justiça Eleitoral para calcular o resultado oficial da eleição.

Encomendada pela TV Verdes Mares, a pesquisa foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro, com eleitores votantes no Estado do Ceará. O levantamento ouviu 1.200 pessoas em 54 municípios.

Se a eleição para senador pelo Ceará fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr.(a) votaria? (VOTOS VÁLIDOS):