Pesquisa Ipec Ceará: veja simulações de 2º turno para o Governo do Ceará

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas em formato presencial. A pesquisa foi realizada entre os dias 29 e 1º de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

A quarta rodada da pesquisa Ipec Ceará para o Governo do Estado, divulgada neste sábado (1º), voltou a questionar os eleitores cearenses sobre votos em um eventual segundo turno. Ao todo, foram apresentados três cenários com os candidatos que aparecem à frente na pesquisa: Elmano de Freitas (PT), Capitão Wagner (União Brasil) e Roberto Cláudio (PDT).

O levantamento foi realizado pelo instituto Ipec Inteligência e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-07303/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-09689/2022. O nível de confiança estimado é de 95%.

RODADAS ANTERIORES DA PESQUISA IPEC

Na segunda rodada da pesquisa Ipec para o Governo do Ceará, divulgada no último dia 9 de setembro, os cearenses indicaram suas preferências em cenários de segundo turno. À época, os três postulantes estavam tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Nos enfrentamentos, no entanto, Capitão Wagner aparecia numericamente à frente dos dois adversários. Já quando Elmano e Roberto Cláudio se enfrentavam, apesar do empate, o pedetista aparecia numericamente com vantagem.

Na terceira rodada, divulgada no último dia 22 de setembro, houve uma mudança no cenário, com Elmano vencendo tanto Capitão Wagner quanto Roberto Cláudio nos enfrentamentos. No confronto direto entre os candidatos do PDT e do União Brasil, Roberto Cláudio aparecia na frente do oposicionista.