Ipec Ceará: Quem tem voto mais definido entre eleitores de Elmano, Capitão Wagner e Roberto Cláudio

Terceira rodada da pesquisa Ipec Ceará, divulgada na quinta-feira (22), trouxe números sobre a definição de voto entre os eleitores dos três candidatos mais competitivos na disputa pelo Governo do Ceará. O instituto aponta que o eleitorado mais decidido é o de Elmano de Freitas (PT), seguido por Capitão Wagner (União) e Roberto Cláudio (PDT).

O petista tem 81% de eleitores fiéis, enquanto Wagner tem 67% e o ex-prefeito de Fortaleza registrou 61%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança estimado é de 95%.

Alinhado a isso, 17% dos eleitores de Elmano, 32% de Wagner e 36% de Roberto Cláudio disseram que o seu voto pode mudar faltando pouco mais de uma semana para o dia da eleição.

A decisão do voto é definitiva?

Elmano de Freitas (PT): 81%

Capitão Wagner (União): 67%

Roberto Cláudio (PDT): 61%

Pode mudar?

Roberto Cláudio (PDT): 36%

Capitão Wagner (União): 32%

Elmano de Freitas (PT): 17%

Não sabe

Roberto Cláudio (PDT): 2%

Capitão Wagner (União): 1%

Elmano de Freitas (PT): 1%

O levantamento também avaliou o comportamento geral do eleitorado cearense. Os números mostram que 70% não pretende mudar o voto até o dia 2 de outubro. Outros 28% disseram que a decisão sobre o voto pode mudar.

A pesquisa encomendada pela TV Verdes Mares ouviu 1.200 pessoas de forma presencial em 56 municípios cearenses. O levantamento foi realizado entre os dias 19 e 21 de setembro, com eleitores votantes no Estado do Ceará, pelo instituto Ipec Inteligência.

O registro foi feito no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR-02694/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) sob protocolo CE-03914/2022. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

Comparação

A pouco mais de uma semana do primeiro turno, marcado para 2 de outubro, os três candidatos ganharam um número de votantes mais estável em relação à primeira pesquisa Ipec, divulgada em 1º de setembro. Naquela data, 66% se disseram leais a Elmano; 62% a Capitão Wagner e 55% a Roberto Cláudio.

No primeiro levantamento para Elmano, Wagner e Roberto Cláudio, o percentual de eleitores que afirmou que o seu voto pode mudar ficou em 31%, 37% e em 43%, respectivamente.

Quanto ao contingente geral de aptos a votar em todo o Estado, o nível de fidelidade ganhou dez pontos percentuais desde o dia 1º deste mês, quando 60% do eleitorado se assumiu decidido quanto ao voto. Em 9 de setembro, na segunda rodada da Ipec Ceará, foram 69%.

Na primeira pesquisa, o índice de quem admitia mudar o voto era de 38%. Já na segunda, era 30%. Os que disseram não saber atingiu 2% no último levantamento, índice que oscilou desde o início do mês, com 2% e 1%, respectivamente.

ELEITORADO GERAL

A decisão do voto é definitiva: 70%

Pode mudar: 28%

Não sabe: 2%