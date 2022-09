O que a pesquisa Ipec Ceará aponta sobre a disputa entre Elmano, Capitão Wagner e Roberto Cláudio

A terceira rodada da pesquisa Ipec/TV Verdes Mares, divulgada nesta quinta-feira (22), mostra um novo cenário na liderança das intenções de voto para o Governo do Ceará. O candidato do PT, Elmano de Freitas, cresceu oito pontos percentuais desde a última pesquisa e atingiu 30% do eleitorado.

Capitão Wagner (União), antes na liderança com 35%, tem agora 29%. Dessa forma, considerando a margem de erro de três pontos percentuais, Elmano e Wagner estão em situação de empate técnico.

Em terceiro lugar, está o pedetista Roberto Cláudio, com oscilação de 1 ponto percentual, de 21% para 22%, desde o dia 9 de setembro para cá.

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de setembro, de forma presencial, com 1200 eleitores votantes em 56 municípios do Ceará. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral.

A terceira pesquisa Ipec chega em um cenário de acirramento da disputa eleitoral, com ataques entre adversários em peças publicitárias e ações judiciais. É sempre importante frisar que pesquisa de intenção de voto se trata de um retrato do momento, não de conclusões que só podem ser aferidas com o abrir das urnas no dia 2 de outubro.

Veja 3 destaques da terceira rodada da pesquisa Ipec/Ceará:

1) Crescimento de Elmano

O candidato petista, na primeira pesquisa, estava em terceiro lugar com 19%. Oscilou na margem de erro na segunda pesquisa, indo para 22% e, agora, cresceu oito pontos, somando 30%. Desde o início de setembro até agora, são 11 pontos de crescimento.

O desempenho se confirma na pesquisa de intenção de voto espontânea. Elmano está à frentem com 24%, seguido por Capitão Wagner, com 20%, e de Roberto Cláudio, com 13%. Em comparação com a primeira pesquisa, Elmano cresceu treze pontos, saindo de 11% para 17% e chegando agora aos 24%.

Elmano foi alvo de ataques nos últimos dias tanto pela campanha de Roberto Cláudio como pela de Capitão Wagner, em relação a denúncias da campanha pedetista contra o Governo Izolda por suposta tentativa de favorecer Elmano; e a ataques da campanha da chapa de Wagner sobre a atuação do petista junto a movimentos sociais, como o MST.

As tentativas de minar o apoio a Elmano, no entanto, não se refletiram nas intenções de voto conforme a Ipec.

De acordo com o instituto, em comparação com a pesquisa anterior, de 9 de setembro, Elmano cresceu entre o eleitorado masculino, passando de 22% para 31%. Ele também avançou entre eleitores com ensino médio, de 20% para 29%; e entre os que ganham até 1 salário mínimo, eram 20%, agora são 32%. O candidato petista também avançou entre os eleitores católicos, passando de 24% para 33%.

Último a ser oficializado na disputa pelo Governo do Ceará, Elmano era o nome com mais terreno a ser desbravado, dado o desconhecimento dele em comparação com Roberto Cláudio, ex-prefeito da Capital, e Capitão Wagner, deputado federal mais votado no Estado em 2018 e candidato a prefeito de Fortaleza em 2020.

Ele também tem padrinhos políticos fortes nas pesquisas de intenção de voto, como o candidato ao Senado, Camilo Santana (PT), e o ex-presidente e candidato novamente ao cargo, Lula (PT).

2) Mudança no desempenho de Capitão Wagner

Na liderança nas duas primeiras pesquisas, Capitão Wagner deixa certa zona de conforto no levantamento Ipec. Empatado tecnicamente com Elmano, Wagner caiu seis pontos, desde a segunda pesquisa, quando tinha 35% das intenções de voto. Na primeira, ele tinha preferência de 32% do eleitorado. No intervalo entre as três pesquisas, não há variações bruscas, mantendo um patamar próximo ao do início do mês.

Na pesquisa espontânea, Wagner oscilou na margem de erro, antes ele era indicado como opção de voto por 22% do eleitorado, agora soma 20%. Na primeira pesquisa, esse número era de 15%.

O desempenho do candidato do União Brasil caiu entre o eleitorado da Região Metropolitana de Fortaleza. Eram 37% na pesquisa anterior, agora são 28%. Wagner também teve perdas entre os eleitores que têm alguém no domicílio recebendo auxílio, de 35% caiu para 26%.

Capitão Wagner manteve, no entanto, apoio expressivo entre o eleitorado evangélico, oscilando de 46% para 48%, segundo o Ipec. Mesmo com a redução de percentual na pesquisa estimulada, Wagner segue com força entre o eleitorado que tem sido alvo importante da sua campanha, o evangélico. Ainda na convenção que oficializou seu nome, Capitão Wagner disse que a igreja seria a principal aliada de um eventual governo.

Nas simulações de segundo turno que, na pesquisa anterior, apresentavam variações dentro da margem de erro, com maior pontuação de Capitão Wagner, agora indicam possibilidade de vitória de Elmano. Na simulação entre Capitão Wagner e Roberto Cláudio, o ex-prefeito venceria a eventual disputa.

Desde o início da campanha, Capitão Wagner tem defendido uma postura de "paz e amor", sem ataques entre os adversários. O tom, no entanto, começou a mudar nos últimos dias e deve indicar um acirramento maior na reta final, com foco no eleitorado mais conservador.

3) Estabilidade de Roberto Cláudio

Já o candidato Roberto Cláudio permaneceu, na terceira pesquisa, em cenário de estabilidade em comparação com o levantamento de 9 de setembro.

O cenário se repete na pesquisa espontânea. Na primeira, Roberto Cláudio tinha 11%, variou na margem para 13% na segunda e manteve o mesmo índice no terceiro levantamento.

A atual pesquisa mostra o pedetista com intenções de voto mais significativas entre os moradores da Grande Fortaleza, eram 23% agora são 30%, em comparação com os moradores do Interior, eram 20%, agora são 16%.

Os números mostra resultado positivo para as investidas de Roberto Cláudio no eleitorado da Capital e do entorno, área em que tem forte apoio de vereadores e aliados da sua gestão. É também onde o ex-prefeito tem mais força em mostrar os feito da sua gestão, da qual saiu com avaliação positiva após oito anos.

De acordo com a pesquisa Ipec, as demais intenções de voto estão distribuídas de forma homogênea entre o eleitorado dos três principais candidatos.

Nas simulações de segundo turno, Roberto Cláudio apresentou melhor desempenho em uma eventual disputa com Capitão Wagner. Na primeira pesquisa, Wagner marcava 41% contra 40% de Roberto Cláudio; agora, o pedetista chega a 43% contra 35% do adversário.

A 10 dias das eleições, não há cenário de favoritismo para nenhum dos candidatos nem indícios de definição. Por enquanto, segue forte a possibilidade de segundo turno. Quem estará nele, contudo, segue incerto. A arena está aberta para a batalha pelo eleitorado.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) sob o protocolo Nº CE-03914/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-02694/2022.