Em quais estados do Brasil Jair Bolsonaro venceu? Veja lista

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão ao segundo turno disputar a presidência do Brasil. Os candidatos receberam 48,35% e 43,27% dos votos válidos, respectivamente, no primeiro turno das eleições em 2022, com quase 100% das urnas apuradas.

Eles voltam a se enfrentar pela preferência do eleitorado no próximo dia 30 de outubro, daqui a menos de um mês. Bolsonaro lidera em votos na região Sul e Sudeste, repetindo o feito de 2018. Bolsonaro venceu em 12 estados e no Distrito Federal.

VEJA LISTA DE ONDE O BOLSONARO VENCEU:

Acre

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

COMO BOLSONARO CHEGOU À ELEIÇÃO?

Jair Bolsonaro, 67, é o atual presidente brasileiro. Ele venceu as eleições em 2018 contra Fernando Haddad (PT), num momento em que as pautas da corrupção e dos costumes eram os principais desconfortos do eleitorado.

Com o ex-ministro Walter Braga Netto (PL) como seu candidato a vice, sua campanha é apoiada pelos partidos Progressistas e Republicanos, alinhados ao Centrão, que dão suporte às pautas do Governo no Congresso Nacional.