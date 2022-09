Debate presidencial na Globo hoje: veja horário, regras e como assistir

O último debate entre os candidatos à Presidência da República será transmitido às 22h30 desta quinta-feira (29) após a novela Pantanal, na TV Globo. William Bonner será o mediador do evento.

Dividido em quatro blocos, o evento reunirá candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça.

Lula e Bolsonaro vão ao debate?

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença no debate da Globo. No sábado (24), Lula não compareceu ao debate realizado pelo SBT. A equipe do candidato comunicou ao SBT e demais veículos que organizam o evento que a ausência se deu por compromissos assumidos anteriormente em sua campanha.

O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) também confirmou presença no debate de ideias. O candidato à reeleição chegou a afirmar que vai entrar "na sala do capeta". Auxiliares afirmam que será uma oportunidade importante de debater com o ex-presidente Lula na reta final de campanha.

Além dos dois primeiros colocados nas pesquisas, também participarão do debate os candidatos Ciro Gomes (PDT), Padre Kelmon (PTB), Luiz Felipe D'Ávila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

O posicionamento dos candidatos no estúdio foi definido por ordem alfabética do primeiro nome.

Regras

Segundo nota da Globo, o primeiro e o terceiro blocos terão temas livres; o segundo e o quarto com temas determinados. Ao final do quarto bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Os candidatos terão 30 segundos para fazer as perguntas e um minuto para a réplica, enquanto o candidato que responde terá três minutos, que poderá dividir como quiser, entre a resposta e a tréplica.

Perguntas

As perguntas, em ordem sorteada previamente, serão feitas sempre de candidato para candidato. O candidato pergunta para um candidato de sua livre escolha, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco.

No bloco de temas determinados, a mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que deverá ser abordado.