Capitão Wagner encerra agenda eleitoral com carreata em Fortaleza: 'grande chance de vitória'

Capitão Wagner, candidato do União Brasil ao Governo do Ceará, realizou o último ato de campanha neste sábado (1°), em carreata por vários bairros de Fortaleza. Na ocasião, o deputado federal licenciado fez um balanço da campanha e depositou boas expectativas no resultado do pleito que acontece no domingo (2).

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "Os eventos na Capital e no interior têm sido maravilhosos, tenho visto muita liderança aderindo à campanha. Acredito que vai ser uma eleição disputada, sim, mas com grande chance de vitória. Se não for no primeiro turno, vai ser no segundo"

O percurso iniciou na avenida Ulisses Guimarães, próximo à ponte da Barra do Ceará. O ato estava marcado para começar às 16h, mas o candidato só chegou ao local por volta de 17h20. A campanha faz um roteiro por mais de dez bairros, passando pelo João XXIII (onde Wagner passou a infância) e com fim previsto para o bairro Jurema, em Caucaia, na Praça do Remo.

O postulante ao governo estava acompanhado do seu vice na chapa, Raimundo Gomes de Matos (PL), e candidatos ao Legislativo aliados. A sua aposta para o Senado, Kamila Cardoso (Avante) também participou da carreata, mas em um veículo separado, junto à esposa de Wagner, Dayany do Capitão (UB).

O trajeto da carreata de Wagner e da carreata do seu adversário Roberto Cláudio (PDT) se encontraram na altura do Cuca Barra e seguiram lado a lado pela Vila do Mar. Até o momento, não há relato de embates graves entre os dois grupos. Posteriormente, os apoiadores do candidato do União Brasil encaminharam-se para o bairro Goiabeiras, enquanto os do pedetista acessaram a avenida Leste Oeste.

Paz nas eleições

Ao Diário do Nordeste, Wagner também comentou os episódios de violência política que aconteceram no Ceará e no Brasil em setembro, destacando que tem tentado conscientizar o eleitorado.

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "A gente tem tentado não só falar (para evitar casos de violência), mas também dar o exemplo. [...] Graças a deus, não teve nenhum episódio envolvendo militante nosso e espero que não tenha até amanhã. Peço muito a deus que tenha paz e que dê tudo certo"