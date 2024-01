Eleição em Juazeiro do Norte: ‘O plano A do PT é Fernando Santana’, diz presidente do partido

O presidente do PT no Ceará, Antônio Filho, o Conin, revelou que o atual deputado estadual Fernando Santana (PT), vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deve ser o candidato petista a disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Cariri.

A chapa petista tentará impedir a reeleição do atual chefe do Executivo da cidade, Glêdson Bezerra (Podemos), e chegar ao comando do município.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o dirigente petista disse ainda que as articulações para a chapa estão em andamento, mas que o nome do parlamentar garantiria unidade na base governista.