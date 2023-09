Eduardo Leite é afastado da presidência do PSDB por decisão da Justiça

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, terá de se afastar da presidência do PSDB, que exercia desde fevereiro, por decisão da Justiça Eleitoral, nesta segunda-feira (11). Conforme decisão, Leite prorrogou o próprio mandato de forma considerada irregular. Procurada, a sigla afirmou que aguardará a notificação para recorrer da decisão.

A juíza Thaís Araújo Correia, da 13ª Vara Cível de Brasília, determinou ainda a anulação de todas as decisões tomadas por ele desde o dia 6 de julho de 2022. Com isso, a atual Comissão Executiva, que havia sido formada em fevereiro deste ano, será dissolvida.

Os outros dois governadores tucanos, Raquel Lyra, de Pernambuco, e Eduardo Riedel, do Mato Grosso do Sul, exerciam cargos de vice-presidentes no colegiado e também terão de deixar seus postos. Leite terá 30 dias para convocar uma convenção para eleger uma nova Executiva.

Ação movida pelo prefeito de São Bernado do Campo

Autor da ação, o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, alegou que Eduardo Leite deveria ter deixado o posto no dia 31 de maio, data estabelecida para o fim do mandato na ata da reunião da Comissão Executiva que o elegeu.

Ao defender-se na ação, o comando do PSDB argumentou que a decisão prorrogação do colegiado atual se deu por unanimidade. O comando do partido ainda expressou que o próprio Orlando Morando anuiu com a votação, sendo beneficiado com a prorrogação de mandato.

A Justiça, porém, rechaçou o argumento. Segundo a Justiça Eleitoral, Eduardo Leite ficaria como presidente do PSDB até novembro, não fosse a decisão desta segunda-feira.