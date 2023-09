Alexandre Garcia deve ser investigado pela AGU por desinformação

O advogado-geral da União, Jorge Messias, anunciou que acionou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia contra o jornalista Alexandre Garcia, da revista Oeste, na noite desse domingo (10), após comentário sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, onde pelo menos 46 pessoas morreram depois de fortes chuvas na região.

Messias utilizou o Twitter para reforçar o posicionamento e explicar o pedido da ação: "Determinei à Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia a imediata instauração de procedimento contra a campanha de desinformação promovida pelo jornalista. É inaceitável que, nesse momento de profunda dor, tenhamos que lidar com informações falsas", escreveu ele.

Em nota ao Diário do Nordeste, a AGU confirmou a ação e afirmou que a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia (PNDD) "estuda as medidas cabíveis".

O comentarista citou o ocorrido no Sul e sugeriu possível culpa do Governo Federal. Na fala, Alexandre Garcia afirmou, com convicção, que as mortes não teriam como causa apenas as fortes precipitações.

"A chuva foi a causa original. Mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais, três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente", disse ele.

Assuntos relacionados

Logo após a veiculação do comentário, o tema virou assunto nas redes sociais, dividido entre os que apoiavam e refutavam a fala. Aliados de Lula demonstraram revolta com a imputação de culpa da tragédia ao Governo.