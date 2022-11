Diretor-geral da PRF vira réu por improbidade administrativa

No argumento do órgão, Silvinei fez uso indevido do cargo e listou situações durante a campanha eleitoral de 2022 em que, no entendimento dos procuradores, o diretor pediu votos irregularmente para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Manifestação em 30 dias

Na decisão, divulgada pela Globonews, o magistrado afirma que Silvinei Vasques está de férias até o dia 06 de dezembro e quer ouvir a manifestação dele antes de decidir sobre o pedido de afastamento do cargo.

“Determino a expedição de mandado de citação da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 17, §7º da Lei nº 8.429/92. Após, voltem-me conclusos, inclusive para apreciação da medida cautelar requerida”.

O MPF, no entanto, deve recorrer da decisão do juiz e pedir um prazo menor para Silvinei se manifestar. Isso porque se ele usar todo o prazo já estará praticamente fora do cargo, uma vez que no governo Lula ele não seguirá no comando da PRF, tirando assim qualquer efeito prático de um afastamento.