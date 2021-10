Dia do Vereador: você sabe qual a função de quem ocupa o cargo? Faça o quiz

O 1º de outubro marca, desde 1984, o Dia do Vereador - o parlamentar "da ponta". Eleitos para os legislativos municipais, eles são os políticos com mandato que devem estar mais próximos das populações nos bairros e comunidades como parte da mediação com o poder público.

Mas você sabe quais são as responsabilidades de quem ocupa essa função? O Diário do Nordeste elaborou um quiz para saber se você conhece o papel desempenhado pelos parlamentares municipais.

Ceará

São quase 2,2 mil vereadores nos 184 municípios cearenses. A maior Câmara Municipal do Estado é a de Fortaleza, com 43 parlamentares. Apesar da diferença no tamanho, todos têm duas funções centrais: legislar e fiscalizar o Executivo municipal.

O programa PontoPoder, da TV Diário, também já abordou as funções do vereador. Assista:

"Mas entendemos que a fiscalização e a legislação por parte do parlamentar é pouco da função do vereador. O vereador, querendo ou não, é o principal elo entre o Poder Executivo e a sociedade", afirma o vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Adail Júnior (PDT).

Elo é a palavra que se repete nas falas dos parlamentares municipais ao ressaltar a importância do cargo na política institucional.

"É fundamental a figura do vereador atuante, aquele que realmente faz a vereança. Aquele que visita, que fiscaliza, que está junto do povo. Isso é fundamental para uma garantia de que o voto do cidadão estará sendo bem representado", ressalta o vereador de Fortaleza, Sargento Reginauro (Pros).

Rotina

As sessões plenárias são, assim, apenas parte das obrigações e da rotina parlamentar diária dos vereadores. A presença na Câmara Municipal, seja no plenário ou nos gabinetes, divide espaço com visitas a equipamentos municipais, acompanhamento de ações da Prefeitura e ida a bairros e comunidades da cidade.

Vereador de primeiro mandato, Inspetor Alberto (Republicanos) fala sobre a importância da experiência. "Quando a gente pensa que está tudo resolvido, a gente chega aqui e vê muita coisa para resolver para o povo", ressalta.

Também eleito pela primeira vez, o vereador Professor Enilson (Cidadania) concorda. "É muito gratificante estar rodeado de vereadores de qualidade tão grande. Isso está ajudando a me espalhar, principalmente para defender as minhas principais bandeiras", completa.