Desembargador cearense Teodoro Silva Santos é empossado no cargo de ministro do STJ

O cearense Teodoro Silva Santos tomou posse, na noite desta quarta-feira (22), no cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília. O cearense foi indicado pelo presidente Lula (PT).

Silva Santos ocupa a vaga que era do ministro Jorge Mussi, que se aposentou. Os decretos foram publicados no Diário Oficial da União.

A advogada Daniela Teixeira e o desembargador José Afrânio Vilela também foram empossados ministros do STJ pela presidente da Corte, a ministra Maria Thereza de Assis Moura.

Veja também

Quem é Teodoro Silva Santos

Natural de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, Teodoro Silva Santos ingressou no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em 2011, pelo Quinto Constitucional, em vaga reservada a membros do Ministério Público do Estado (MPCE).

Ele passou 18 anos no MPCE, onde foi promotor e, posteriormente, procurador de Justiça. É bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade de Fortaleza (Unifor), com mestrado em Direito Constitucional pela mesma instituição.